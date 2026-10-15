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Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз

Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз

Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года - отгрузки достигли 12,3 миллиона долларов, | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:39+0300

2026-10-15T12:39+0300

2026-10-15T12:39+0300

сельское хозяйство

бизнес

сша

южная корея

австралия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Южную Корею почти в 10 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года - отгрузки достигли 12,3 миллиона долларов, следует из данных местной таможни, которые проанализировало РИА Новости. Также заметно по сравнению с прошлым годом вырос экспорт в страну кукурузы - в полтора раза, до 7,3 миллиона долларов. Россия в отчетном месяце стала третьим крупнейшим экспортером пшеницы в Южную Корею, уступая лишь США (46,8 миллиона долларов) и Австралии (19 миллионов долларов). Вошла Россия и в тройку крупнейших поставщиков кукурузы. На первой строчке также были США (199,5 миллиона долларов), а на второй расположилась Аргентина (39,7 миллиона долларов).

сша

южная корея

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сельское хозяйство, бизнес, сша, южная корея, австралия