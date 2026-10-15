https://1prime.ru/20261015/rossija-874273660.html

Хуснуллин: в новых регионах России не хватает водителей автобусов

Хуснуллин: в новых регионах России не хватает водителей автобусов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Хуснуллин: в новых регионах России не хватает водителей автобусов

Необходимое количество общественного транспорта в новых регионах России закуплено, однако не хватает водителей автобусов, сообщил вице-премьер РФ Марат... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

бизнес

россия

марат хуснуллин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874273660.jpg?1792058093

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Необходимое количество общественного транспорта в новых регионах России закуплено, однако не хватает водителей автобусов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг в Национальном центре "Россия" проходит пленарное заседание "Федеральный проект "Развитие общественного транспорта": от технологического импульса к улучшению качества жизни" форума "Общественный транспорт-2026", в мероприятии принял участие Хуснуллин. "Благодаря помощи федерального центра и программе социально-экономического развития новых регионов, у нас необходимое количество общественного транспорта закуплено. Но, правда, там немножко другая есть проблема: не хватает водителей. Автобусы есть, водителей не хватает. Но над этой задачей мы тоже работаем",- сказал Хуснуллин журналистам. В сентябре вице-премьер заявлял, что в регионы России за 2026-2030 годы планируется поставить около 27 тысяч единиц нового транспорта, что позволит выйти на показатель обновленного транспорта порядка 85%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, марат хуснуллин