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Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям

Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям

Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

2026-10-15T12:54+0300

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БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, создающих рабочие места, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября. "Российская Федерация поддерживает усилия Группы Всемирного банка, направленные на содействие странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, а также разделяет видение Группы относительно привлечения капитала в проекты, способствующие созданию рабочих мест и экономическому росту там, где это наиболее необходимо", - говорится в письменном заявлении Оверчука к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Он подчеркнул, что мобилизация частного капитала имеет решающее значение для формирования среды, способствующей созданию большего числа качественных рабочих мест с достойной оплатой.

таиланд

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россия, финансы, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф