https://1prime.ru/20261015/rossija-874273731.html
Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям
Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям
Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:54+0300
2026-10-15T12:54+0300
2026-10-15T12:54+0300
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всемирный банк
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БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, создающих рабочие места, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
"Российская Федерация поддерживает усилия Группы Всемирного банка, направленные на содействие странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, а также разделяет видение Группы относительно привлечения капитала в проекты, способствующие созданию рабочих мест и экономическому росту там, где это наиболее необходимо", - говорится в письменном заявлении Оверчука к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Он подчеркнул, что мобилизация частного капитала имеет решающее значение для формирования среды, способствующей созданию большего числа качественных рабочих мест с достойной оплатой.
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россия, финансы, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф
РОССИЯ, Финансы, ТАИЛАНД, Алексей Оверчук, Всемирный банк, МВФ
Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по инвестициям
Оверчук: Россия поддерживает усилия Группы ВБ по содействию частным инвестициям
БАНГКОК, 15 окт – ПРАЙМ. Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, создающих рабочие места, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
"Российская Федерация поддерживает усилия Группы Всемирного банка, направленные на содействие странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, а также разделяет видение Группы относительно привлечения капитала в проекты, способствующие созданию рабочих мест и экономическому росту там, где это наиболее необходимо", - говорится в письменном заявлении Оверчука к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны.
Он подчеркнул, что мобилизация частного капитала имеет решающее значение для формирования среды, способствующей созданию большего числа качественных рабочих мест с достойной оплатой.