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Южная Корея нарастила поставки шин в Россию в семь раз - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Южная Корея нарастила поставки шин в Россию в семь раз
Южная Корея нарастила поставки шин в Россию в семь раз - 15.10.2026, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила поставки шин в Россию в семь раз
Поставки шин из Южной Кореи в Россию в сентябре текущего года взлетели в семь раз в годовом выражении, достигнув максимума за более чем 12 лет, при этом РФ... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:10+0300
2026-10-15T13:30+0300
бизнес
россия
южная корея
сша
германия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки шин из Южной Кореи в Россию в сентябре текущего года взлетели в семь раз в годовом выражении, достигнув максимума за более чем 12 лет, при этом РФ стала вторым в мире их покупателем, следует из данных корейской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в сентябре 2026 года из Южной Кореи в Россию прибыло шин (главным образом для легковушек) на 23,7 миллиона долларов. Это стало максимумом с апреля 2014 года, когда поставки достигали 29,9 миллиона. За месяц объемы корейского экспорта выросли в 1,6 раза, а в годовом выражении - в 7,1 раза. При этом по итогам месяца Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя месяц назад она была четвертой, а год назад шестнадцатой. В топ-5 также оказались США (61,2 миллиона долларов), Германия (21,8 миллиона), Нидерланды (18,7 миллиона) и Турция (12,8 миллиона). По итогам трех кварталов экспорт в Россию шин Страной утренней свежести достиг 131,9 миллиона долларов, увеличившись за год почти на треть.
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бизнес, россия, южная корея, сша, германия
Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ГЕРМАНИЯ
13:10 15.10.2026 (обновлено: 13:30 15.10.2026)
 
Южная Корея нарастила поставки шин в Россию в семь раз

Поставки шин из Южной Кореи в Россию в сентябре выросли в семь раз в годовом выражении

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поставки шин из Южной Кореи в Россию в сентябре текущего года взлетели в семь раз в годовом выражении, достигнув максимума за более чем 12 лет, при этом РФ стала вторым в мире их покупателем, следует из данных корейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года из Южной Кореи в Россию прибыло шин (главным образом для легковушек) на 23,7 миллиона долларов. Это стало максимумом с апреля 2014 года, когда поставки достигали 29,9 миллиона. За месяц объемы корейского экспорта выросли в 1,6 раза, а в годовом выражении - в 7,1 раза.
При этом по итогам месяца Россия заняла второе место среди главных покупателей корейских шин, хотя месяц назад она была четвертой, а год назад шестнадцатой. В топ-5 также оказались США (61,2 миллиона долларов), Германия (21,8 миллиона), Нидерланды (18,7 миллиона) и Турция (12,8 миллиона).
По итогам трех кварталов экспорт в Россию шин Страной утренней свежести достиг 131,9 миллиона долларов, увеличившись за год почти на треть.
 
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