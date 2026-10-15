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Оверчук: Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка

Оверчук: Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка - 15.10.2026, ПРАЙМ

Оверчук: Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка

Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:29+0300

2026-10-15T13:29+0300

2026-10-15T13:46+0300

россия

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алексей оверчук

всемирный банк

мвф

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БАНГКОК, 15 окт – РИА Новости. Россия поддерживает усилия Группы Всемирного банка по содействию странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, создающих рабочие места, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком участвует в совещаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября. "Российская Федерация поддерживает усилия Группы Всемирного банка, направленные на содействие странам с формирующейся рыночной экономикой в создании благоприятных условий для частных инвестиций, а также разделяет видение Группы относительно привлечения капитала в проекты, способствующие созданию рабочих мест и экономическому росту там, где это наиболее необходимо", - говорится в письменном заявлении Оверчука к заседанию объединенного министерского комитета советов управляющих Всемирного банка и МВФ по передаче ресурсов в развивающиеся страны. Он подчеркнул, что мобилизация частного капитала имеет решающее значение для формирования среды, способствующей созданию большего числа качественных рабочих мест с достойной оплатой. По словам вице-премьера РФ, преобразование Группы Всемирного банка в платформу, которая наряду с предоставлением собственного финансирования будет содействовать притоку глобального капитала в экономики развивающихся стран, позволит создать более широкие возможности для развития. "Этот процесс должен сопровождаться тщательным анализом инвестиционных рисков для самой Группы Всемирного банка, которая при этом должна придерживаться объективного и неполитизированного подхода", - подчеркнул Оверчук. По его словам, в этом контексте крайне важно, чтобы Всемирный банк взаимодействовал с другими многосторонними банками развития (МБР), в том числе региональными, "опираясь не на структуру их акционерного капитала, а на экспертный потенциал и уникальные знания, которые может принести такое взаимовыгодное партнерство". Оверчук отметил, что Россия поддерживает усилия по устранению барьеров, которые сдерживают частные инвестиции и препятствуют международной торговле и развитию. "Содействие странам в создании условий для частных инвестиций должно включать снижение политической и регуляторной неопределенности, совершенствование государственных услуг для бизнеса и граждан, укрепление продовольственной безопасности, развитие энергетического сектора, международных логистических и транспортных коридоров, а также развитие человеческого капитала и решение экологических проблем", - написал он. Вице-премьер также указал, что создание рабочих мест, в том числе путем привлечения частного капитала в развивающиеся страны, должно сопровождаться обеспечением социальной защищенности и справедливости в отношении работников. "Создание рабочих мест — важнейшая задача, однако не менее важно обеспечить, чтобы эти рабочие места были достойными: гарантировали адекватный уровень дохода, безопасные условия труда, доступ к системе социальной защиты, а также равенство возможностей и справедливое отношение к работникам", - подчеркнул Оверчук.

таиланд

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россия, таиланд, алексей оверчук, всемирный банк, мвф