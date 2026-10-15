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В России с 10 ноября вступят в силу новые требования к остановкам

В России с 10 ноября вступят в силу новые требования к остановкам - 15.10.2026, ПРАЙМ

В России с 10 ноября вступят в силу новые требования к остановкам

Новый национальный стандарт, утверждающий требования к размещению и обустройству остановок общественного транспорта вступит в силу в России с 10 ноября, сообщил | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:00+0300

2026-10-15T14:00+0300

2026-10-15T14:00+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Новый национальный стандарт, утверждающий требования к размещению и обустройству остановок общественного транспорта вступит в силу в России с 10 ноября, сообщил Минтранс РФ. "В России утвердили новые требования к остановкам общественного транспорта. С 10 ноября вступит в силу новый национальный стандарт, который определяет правила их размещения и обустройства", - говорится в сообщении министерства в "Максе". Как отмечается, документ учитывает современные требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности транспорта для маломобильных граждан. Так, остановки будут разделены на три категории в зависимости от пассажиропотока: базовые (менее 100 пассажиров в сутки); улучшенные (от 100 до 500 пассажиров); расширенные (более 500 пассажиров). При этом для каждой категории остановок предусмотрены свои требования к обустройству. Кроме того, стандарт определяет расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Так, они должны устанавливаться не дальше чем в 250 метрах от мест притяжения пассажиров. В павильонах остановок должно быть предусмотрено место для детской или инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра, а для пассажиров с нарушением зрения - тактильные указатели и системы звукового ориентирования. Для улучшенных и расширенных классов остановок рекомендуется оснащение Wi-Fi, зарядками для смартфонов, средствами экстренной связи и системами видеонаблюдения. "Новый ГОСТ будет применяться при строительстве новых и плановом обновлении действующих остановок. Он поможет сформировать единый подход к их обустройству по всей стране", - добавили в Минтрансе.

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