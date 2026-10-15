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Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана
Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана
Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана благодаря заметному росту импорта, следует из данных таможенного управления республики,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:46+0300
2026-10-15T16:46+0300
2026-10-15T16:46+0300
бизнес
россия
узбекистан
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана благодаря заметному росту импорта, следует из данных таможенного управления республики, которые проанализировало РИА Новости.
В отчетном месяце Россия практически удвоила покупки этого десерта - импорт к июлю вырос в 1,8 раза, до 5,7 миллиона долларов. На страну пришлась треть соответствующего экспорта из республики.
Заметная динамика обеспечила России лидерство в рейтинге крупнейших покупателей казахстанского шоколада. Месяцем ранее она была второй, уступая Узбекистану, на который в августе пришлось 30% поставок.
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бизнес, россия, узбекистан
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана
Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в августе стала крупнейшим покупателем шоколада у Казахстана благодаря заметному росту импорта, следует из данных таможенного управления республики, которые проанализировало РИА Новости.
В отчетном месяце Россия практически удвоила покупки этого десерта - импорт к июлю вырос в 1,8 раза, до 5,7 миллиона долларов. На страну пришлась треть соответствующего экспорта из республики.
Заметная динамика обеспечила России лидерство в рейтинге крупнейших покупателей казахстанского шоколада. Месяцем ранее она была второй, уступая Узбекистану, на который в августе пришлось 30% поставок.