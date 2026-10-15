https://1prime.ru/20261015/rossija-874295661.html

Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране

Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране - 15.10.2026, ПРАЙМ

Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране

Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны, заявил президент РФ Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:40+0300

2026-10-15T17:43+0300

бизнес

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874295661.jpg?1792075401

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде "Деловой России". "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом практически субъекте Российской Федерации", - сказал Путин.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин