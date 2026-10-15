https://1prime.ru/20261015/rossija-874295661.html
Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране
Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране - 15.10.2026, ПРАЙМ
Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны, заявил президент РФ Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:40+0300
2026-10-15T17:43+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде "Деловой России". "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом практически субъекте Российской Федерации", - сказал Путин.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране
Путин: "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса по всей стране
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом субъекте страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в форуме-съезде "Деловой России".
"Деловая Россия" отстаивает интересы бизнеса, который работает в каждом практически субъекте Российской Федерации", - сказал Путин.