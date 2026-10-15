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Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году

Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году

Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году после результата в 41,5 миллиарда долларов в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

2026-10-15T19:14+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году после результата в 41,5 миллиарда долларов в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия заметил, что РФ входит в двадцатку крупнейших экспортеров продовольствия. "Вы сказали, что мы вошли в двадцатку по итогам 2025 года крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки. Экспорт составил 41,5 миллиарда долларов. В этом году мы продолжаем расти на 15% год к году", - сказала Лут. Она отдельно отметила, что в молочном направлении экспорт растет на 21%. "Это не только близлежащие страны, страны ЕС, СНГ, это и дальнего зарубежья", - добавила министр.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, оксана лут, владимир путин, минсельхоз, ес, снг