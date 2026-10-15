https://1prime.ru/20261015/rossija-874301216.html
Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году
Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году
Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году после результата в 41,5 миллиарда долларов в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:14+0300
2026-10-15T19:14+0300
2026-10-15T19:14+0300
россия
оксана лут
владимир путин
минсельхоз
ес
снг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874301216.jpg?1792080855
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году после результата в 41,5 миллиарда долларов в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия заметил, что РФ входит в двадцатку крупнейших экспортеров продовольствия.
"Вы сказали, что мы вошли в двадцатку по итогам 2025 года крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки. Экспорт составил 41,5 миллиарда долларов. В этом году мы продолжаем расти на 15% год к году", - сказала Лут.
Она отдельно отметила, что в молочном направлении экспорт растет на 21%.
"Это не только близлежащие страны, страны ЕС, СНГ, это и дальнего зарубежья", - добавила министр.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оксана лут, владимир путин, минсельхоз, ес, снг
РОССИЯ, Оксана Лут, Владимир Путин, Минсельхоз, ЕС, СНГ
Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году
Глава Минсельхоза Лут: Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия нарастила на 15% экспорт продовольствия в 2026 году после результата в 41,5 миллиарда долларов в прошлом году, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия заметил, что РФ входит в двадцатку крупнейших экспортеров продовольствия.
"Вы сказали, что мы вошли в двадцатку по итогам 2025 года крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки. Экспорт составил 41,5 миллиарда долларов. В этом году мы продолжаем расти на 15% год к году", - сказала Лут.
Она отдельно отметила, что в молочном направлении экспорт растет на 21%.
"Это не только близлежащие страны, страны ЕС, СНГ, это и дальнего зарубежья", - добавила министр.