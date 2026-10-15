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Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество между странами в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в электроэнергетической и нефтегазовой... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:06+0300
2026-10-15T21:06+0300
россия
узбекистан
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество между странами в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях, сообщило Минэнерго РФ. В четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Узбекистан Шерзодом Ходжаевым на полях Российской энергетической недели. "В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Особое внимание было уделено взаимодействию в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях", - говорится в сообщении. Также стороны обсудили повышение энергоэффективности, внедрение современных технологий и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Кроме того, отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения кибербезопасности объектов ТЭК. Как уточняется, страны подчеркнули значимость защиты энергетической инфраструктуры от современных цифровых угроз, а также развития компетенций и внедрения передовых решений в этой сфере. "Россия обладает обширным опытом в защите критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и готова делиться накопленными технологиями, практическими решениями и компетенциями с дружественными странами", - приводятся в релизе слова Цивилева. В министерстве уточнили, что по итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, узбекистан, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
21:06 15.10.2026
 
Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК

Минэнерго: Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере ТЭК

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество между странами в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в частности в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях, сообщило Минэнерго РФ.
В четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром энергетики Республики Узбекистан Шерзодом Ходжаевым на полях Российской энергетической недели.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Особое внимание было уделено взаимодействию в электроэнергетической и нефтегазовой отраслях", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили повышение энергоэффективности, внедрение современных технологий и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Кроме того, отдельно был рассмотрен вопрос обеспечения кибербезопасности объектов ТЭК.
Как уточняется, страны подчеркнули значимость защиты энергетической инфраструктуры от современных цифровых угроз, а также развития компетенций и внедрения передовых решений в этой сфере.
"Россия обладает обширным опытом в защите критической информационной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и готова делиться накопленными технологиями, практическими решениями и компетенциями с дружественными странами", - приводятся в релизе слова Цивилева.
В министерстве уточнили, что по итогам встречи стороны договорились продолжить работу по развитию двустороннего взаимодействия в энергетической сфере.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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