https://1prime.ru/20261015/rossija-874310081.html

Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго

Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго

Россия готова поставлять энергетические ресурсы странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на основе устойчивого долгосрочного спроса,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:16+0300

2026-10-15T22:16+0300

2026-10-15T22:21+0300

россия

москва

сергей цивилев

асеан

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874310081.jpg?1792092090

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять энергетические ресурсы странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на основе устойчивого долгосрочного спроса, сообщило Минэнерго РФ. На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" прошла встреча министра энергетики РФ Сергея Цивилева с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Мероприятие состоялось в год 35-летия установления отношений между Россией и Ассоциацией. "Глава Минэнерго отметил, что Россия остается надежным участником глобальной энергетической системы и готова поставлять ресурсы на основе устойчивого долгосрочного спроса", - говорится в сообщении. Как уточняется, стороны подтвердили, что энергетика остается одной из приоритетных сфер взаимодействия. Так, утвержденный ранее план работ по энергосотрудничеству на 2026–2030 годы охватывает ключевые темы: нефть, газ, уголь, электроэнергетику, мирный атом, возобновляемые источники, технологическое взаимодействие и низкоуглеродную повестку. При этом, по словам Цивилева, Россия готова предложить свои технологические решения во всех этих сферах. Кроме того, глава Минэнерго заявил о готовности России поделиться опытом в вопросе объединения регионов в единую электросеть в контексте прорабатываемой АСЕАН инициативы. Также, по его словам, российская сторона готова оказывать помощь дружественным странам в подготовке кадров для энергетической отрасли. Так, в РГУ нефти и газа имени Губкина сейчас обучаются 38 студентов из стран Юго-Восточной Азии, еще 150 — по квотам ГК "Росатом". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей цивилев, асеан, росатом