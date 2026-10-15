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Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго
Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго
Россия готова поставлять энергетические ресурсы странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на основе устойчивого долгосрочного спроса,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:16+0300
2026-10-15T22:21+0300
россия
москва
сергей цивилев
асеан
росатом
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять энергетические ресурсы странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на основе устойчивого долгосрочного спроса, сообщило Минэнерго РФ. На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" прошла встреча министра энергетики РФ Сергея Цивилева с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Мероприятие состоялось в год 35-летия установления отношений между Россией и Ассоциацией. "Глава Минэнерго отметил, что Россия остается надежным участником глобальной энергетической системы и готова поставлять ресурсы на основе устойчивого долгосрочного спроса", - говорится в сообщении. Как уточняется, стороны подтвердили, что энергетика остается одной из приоритетных сфер взаимодействия. Так, утвержденный ранее план работ по энергосотрудничеству на 2026–2030 годы охватывает ключевые темы: нефть, газ, уголь, электроэнергетику, мирный атом, возобновляемые источники, технологическое взаимодействие и низкоуглеродную повестку. При этом, по словам Цивилева, Россия готова предложить свои технологические решения во всех этих сферах. Кроме того, глава Минэнерго заявил о готовности России поделиться опытом в вопросе объединения регионов в единую электросеть в контексте прорабатываемой АСЕАН инициативы. Также, по его словам, российская сторона готова оказывать помощь дружественным странам в подготовке кадров для энергетической отрасли. Так, в РГУ нефти и газа имени Губкина сейчас обучаются 38 студентов из стран Юго-Восточной Азии, еще 150 — по квотам ГК "Росатом". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
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40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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россия, москва, сергей цивилев, асеан, росатом
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, АСЕАН, Росатом
22:16 15.10.2026 (обновлено: 22:21 15.10.2026)
 
Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Россия готова поставлять энергоресурсы в АСЕАН при долгосрочном спросе

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия готова поставлять энергетические ресурсы странам-участницам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на основе устойчивого долгосрочного спроса, сообщило Минэнерго РФ.
На полях международного форума "Российская энергетическая неделя" прошла встреча министра энергетики РФ Сергея Цивилева с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном. Мероприятие состоялось в год 35-летия установления отношений между Россией и Ассоциацией.
"Глава Минэнерго отметил, что Россия остается надежным участником глобальной энергетической системы и готова поставлять ресурсы на основе устойчивого долгосрочного спроса", - говорится в сообщении.
Как уточняется, стороны подтвердили, что энергетика остается одной из приоритетных сфер взаимодействия. Так, утвержденный ранее план работ по энергосотрудничеству на 2026–2030 годы охватывает ключевые темы: нефть, газ, уголь, электроэнергетику, мирный атом, возобновляемые источники, технологическое взаимодействие и низкоуглеродную повестку. При этом, по словам Цивилева, Россия готова предложить свои технологические решения во всех этих сферах.
Кроме того, глава Минэнерго заявил о готовности России поделиться опытом в вопросе объединения регионов в единую электросеть в контексте прорабатываемой АСЕАН инициативы.
Также, по его словам, российская сторона готова оказывать помощь дружественным странам в подготовке кадров для энергетической отрасли. Так, в РГУ нефти и газа имени Губкина сейчас обучаются 38 студентов из стран Юго-Восточной Азии, еще 150 — по квотам ГК "Росатом".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВАСергей ЦивилевАСЕАНРосатом
 
 
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