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Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:28+0300
2026-10-15T22:32+0300
технологии
россия
москва
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции", - сказал Лихачев зарубежным специалистам в пятницу в Москве. Работы по созданию лунной атомной станции ведутся совместно "Росатомом" и Курчатовским институтом.
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технологии, россия, москва, алексей лихачев, росатом
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Росатом
22:28 15.10.2026 (обновлено: 22:32 15.10.2026)
 
Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

Лихачев: Россия планирует создать первую атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции", - сказал Лихачев зарубежным специалистам в пятницу в Москве.
Работы по созданию лунной атомной станции ведутся совместно "Росатомом" и Курчатовским институтом.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВААлексей ЛихачевРосатом
 
 
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