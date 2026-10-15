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Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия планирует создать атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов

Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:28+0300

2026-10-15T22:28+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия планирует к середине 2030-х годов создать первую атомную станцию на Луне, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "К середине следующего десятилетия мы должны создать атомную энергетическую установку на Луне в целях организации такой инопланетной станции", - сказал Лихачев зарубежным специалистам в пятницу в Москве. Работы по созданию лунной атомной станции ведутся совместно "Росатомом" и Курчатовским институтом.

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