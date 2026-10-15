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Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в АСЕАН

Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в АСЕАН - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в АСЕАН

Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), рассказал РИА Новости генеральный... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T23:44+0300

2026-10-15T23:44+0300

2026-10-15T23:44+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), рассказал РИА Новости генеральный секретарь организации Као Ким Хорн на полях форума "Российская энергетическая неделя". "Конечно, Россия - это страна, которая является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов (в страны АСЕАН - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли страны АСЕАН увеличивать объем импорта энергоносителей из России в ближайшие годы. Генсек организации добавил, что государства АСЕАН предпочитают импортировать энергоносители из разных источников, поэтому объемы импорта и степень сотрудничества зависят от каждого конкретного правительства. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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мировая экономика, восточный тимор, вьетнам, индонезия, асеан