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Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками
Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками
Число бронирований загородных домов на курортах с термальными и минеральными источниками в России в октябре-ноябре выросло на 14,8% в годовом выражении,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:37+0300
2026-10-15T08:37+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований загородных домов на курортах с термальными и минеральными источниками в России в октябре-ноябре выросло на 14,8% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". Сервис проанализировал бронирования россиян в октябре-ноябре на таких курортах как Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик и Тюмень, а также в Старой Руссе, Липецке, Ижевске и Петрозаводске. Эти направления объединяют разные форматы отдыха на водах - от посещения термальных источников до знакомства с минеральными курортами. "Число бронирований загородных домов в направлениях, известных термальными источниками и минеральными водами, выросло на 14,8% по сравнению с прошлым годом. Спрос на посуточные квартиры остался на прежнем уровне, однако именно этот формат размещения чаще выбирают путешественники" – рассказали в компании. По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного дома составляет 9,7 тысячи рублей за ночь. При этом наиболее доступные варианты представлены в Ессентуках (5,8 тысячи рублей), а самые высокие цены зафиксированы в Тюмени и Ижевске (в среднем по 14,8 тысячи рублей за ночь). Что касается стоимости посуточной аренды квартиры в выбранных направлениях, в среднем она обойдется в 3 тысячи рублей за ночь. Загородное жилье выбирают в среднем за 28 дней до заезда, квартиры — за 21 день. Хотя поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод планируют раньше - в среднем за 38 дней. "В квартирах обычно останавливаются два человека, а средняя продолжительность бронирования составляет три дня. На курортах Кавказских Минеральных Вод жилье снимают на более долгий срок: в Пятигорске - в среднем на пять дней, в Кисловодске - на шесть, в Ессентуках - на семь. В загородных домах обычно останавливаются компании из пяти человек. Дома бронируют в среднем на два дня, а в Пятигорске и Кисловодске — на четыре и пять дней соответственно", - заключили в "Авито Путешествиях".
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, туризм, недвижимость, ижевск, нальчик, липецк
Бизнес, Туризм, Недвижимость, Ижевск, НАЛЬЧИК, Липецк
08:37 15.10.2026
 
Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками

"Авито Путешествия": число бронирований на курортах с минеральными водами выросло на 14,8%

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований загородных домов на курортах с термальными и минеральными источниками в России в октябре-ноябре выросло на 14,8% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия".
Сервис проанализировал бронирования россиян в октябре-ноябре на таких курортах как Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик и Тюмень, а также в Старой Руссе, Липецке, Ижевске и Петрозаводске. Эти направления объединяют разные форматы отдыха на водах - от посещения термальных источников до знакомства с минеральными курортами.
"Число бронирований загородных домов в направлениях, известных термальными источниками и минеральными водами, выросло на 14,8% по сравнению с прошлым годом. Спрос на посуточные квартиры остался на прежнем уровне, однако именно этот формат размещения чаще выбирают путешественники" – рассказали в компании.
По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного дома составляет 9,7 тысячи рублей за ночь. При этом наиболее доступные варианты представлены в Ессентуках (5,8 тысячи рублей), а самые высокие цены зафиксированы в Тюмени и Ижевске (в среднем по 14,8 тысячи рублей за ночь).
Что касается стоимости посуточной аренды квартиры в выбранных направлениях, в среднем она обойдется в 3 тысячи рублей за ночь.
Загородное жилье выбирают в среднем за 28 дней до заезда, квартиры — за 21 день. Хотя поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод планируют раньше - в среднем за 38 дней.
"В квартирах обычно останавливаются два человека, а средняя продолжительность бронирования составляет три дня. На курортах Кавказских Минеральных Вод жилье снимают на более долгий срок: в Пятигорске - в среднем на пять дней, в Кисловодске - на шесть, в Ессентуках - на семь. В загородных домах обычно останавливаются компании из пяти человек. Дома бронируют в среднем на два дня, а в Пятигорске и Кисловодске — на четыре и пять дней соответственно", - заключили в "Авито Путешествиях".
 
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