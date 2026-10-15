https://1prime.ru/20261015/rossijane-874258917.html

Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками

Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать дома на курортах с термальными источниками

Число бронирований загородных домов на курортах с термальными и минеральными источниками в России в октябре-ноябре выросло на 14,8% в годовом выражении,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:37+0300

2026-10-15T08:37+0300

2026-10-15T08:37+0300

бизнес

туризм

недвижимость

ижевск

нальчик

липецк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874258917.jpg?1792042655

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Число бронирований загородных домов на курортах с термальными и минеральными источниками в России в октябре-ноябре выросло на 14,8% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". Сервис проанализировал бронирования россиян в октябре-ноябре на таких курортах как Белокуриха, Горячий Ключ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Нальчик и Тюмень, а также в Старой Руссе, Липецке, Ижевске и Петрозаводске. Эти направления объединяют разные форматы отдыха на водах - от посещения термальных источников до знакомства с минеральными курортами. "Число бронирований загородных домов в направлениях, известных термальными источниками и минеральными водами, выросло на 14,8% по сравнению с прошлым годом. Спрос на посуточные квартиры остался на прежнем уровне, однако именно этот формат размещения чаще выбирают путешественники" – рассказали в компании. По данным сервиса, средняя стоимость аренды загородного дома составляет 9,7 тысячи рублей за ночь. При этом наиболее доступные варианты представлены в Ессентуках (5,8 тысячи рублей), а самые высокие цены зафиксированы в Тюмени и Ижевске (в среднем по 14,8 тысячи рублей за ночь). Что касается стоимости посуточной аренды квартиры в выбранных направлениях, в среднем она обойдется в 3 тысячи рублей за ночь. Загородное жилье выбирают в среднем за 28 дней до заезда, квартиры — за 21 день. Хотя поездки на курорты Кавказских Минеральных Вод планируют раньше - в среднем за 38 дней. "В квартирах обычно останавливаются два человека, а средняя продолжительность бронирования составляет три дня. На курортах Кавказских Минеральных Вод жилье снимают на более долгий срок: в Пятигорске - в среднем на пять дней, в Кисловодске - на шесть, в Ессентуках - на семь. В загородных домах обычно останавливаются компании из пяти человек. Дома бронируют в среднем на два дня, а в Пятигорске и Кисловодске — на четыре и пять дней соответственно", - заключили в "Авито Путешествиях".

ижевск

нальчик

липецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, недвижимость, ижевск, нальчик, липецк