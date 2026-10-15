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Около 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии

Около 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии - 15.10.2026, ПРАЙМ

Около 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии

Порядка 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии 2026 года, сообщил заместитель министра экономического развития России Владимир... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:37+0300

2026-10-15T21:37+0300

2026-10-15T21:37+0300

туризм

бизнес

россия

турция

анталья

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Порядка 2,5 миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии 2026 года, сообщил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев. Ранее в четверг в Анталье состоялось 11-е заседание российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов. Российскую делегацию возглавил замминистра экономического развития Ильичев, турецкую - заместитель министра культуры и туризма республики Надир Алпаслан. В заседании также приняли участие замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Энвер Искурт, представители профильных ведомств, загранучреждений и туристического бизнеса обеих стран. Стороны подвели итоги летнего сезона 2026 года и обсудили вопросы туризма. "Турция остается наиболее популярным направлением у россиян - за первое полугодие 2026 года республику посетили почти 2,5 миллиона российских туристов. Поток туристов из Турции в России также стабильно растет - на 10% в первом полугодии текущего года", - приводит ведомство слова Ильичева. Кроме того, стороны обсудили вопросы увеличения количества рейсов и географии полетов между двумя странами. Министр культуры и туризма Турции Мехмут Нури Эрсой подчеркнул, что работа по поддержке туристической мобильности между двумя странами продолжается, как и укрепление сотрудничества в сфере воздушного транспорта.

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анталья

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туризм, бизнес, россия, турция, анталья