https://1prime.ru/20261015/rossiya-874299424.html

Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень

Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень - 15.10.2026, ПРАЙМ

Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень

Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

2026-10-15T18:47+0300

россия

москва

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Мы пока прогнозируем, что оно вырастет… Мы исходим из того, что будет плюс, потому что у нас есть обязательства перед потребителями", - ответил он на вопрос об энергопотреблении в России в 2027 году в сравнении с 2026 годом. Он отметил, что среднесрочный прогноз, на основе которого делается схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР), базируется во многом на заявках новых потребителей. "По идее, эти договоры, если будут исполнятся, то у нас будет рост потребления", - уточнил Опадчий. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва