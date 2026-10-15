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Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень
Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень - 15.10.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень
Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:47+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). "Мы пока прогнозируем, что оно вырастет… Мы исходим из того, что будет плюс, потому что у нас есть обязательства перед потребителями", - ответил он на вопрос об энергопотреблении в России в 2027 году в сравнении с 2026 годом. Он отметил, что среднесрочный прогноз, на основе которого делается схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР), базируется во многом на заявках новых потребителей. "По идее, эти договоры, если будут исполнятся, то у нас будет рост потребления", - уточнил Опадчий. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
18:47 15.10.2026
 
Энергопотребление в России в 2027 году превысит текущий уровень

Глава "Системного оператора" Опадчий: энергопотребление в России в 2027 году вырастет

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Энергопотребление в России в 2027 году будет выше, чем в 2026 году, заявил РИА Новости глава "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
"Мы пока прогнозируем, что оно вырастет… Мы исходим из того, что будет плюс, потому что у нас есть обязательства перед потребителями", - ответил он на вопрос об энергопотреблении в России в 2027 году в сравнении с 2026 годом.
Он отметил, что среднесрочный прогноз, на основе которого делается схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР), базируется во многом на заявках новых потребителей.
"По идее, эти договоры, если будут исполнятся, то у нас будет рост потребления", - уточнил Опадчий.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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