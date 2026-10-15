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РСПП предлагает доработать налоговые инициативы ко II чтению в Госдуме
РСПП предлагает доработать налоговые инициативы ко II чтению в Госдуме - 15.10.2026, ПРАЙМ
РСПП предлагает доработать налоговые инициативы ко II чтению в Госдуме
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета доработать налоговые инициативы, предусмотрев... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:28+0300
2026-10-15T14:28+0300
2026-10-15T14:28+0300
россия
финансы
александр шохин
рспп
госдума
минфин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета доработать налоговые инициативы, предусмотрев мягкие переходные механизмы для смягчения нагрузки на бизнес, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин на форуме "Общественный транспорт".
"Мы хотели бы отстоять в министерстве финансов в рамках второго чтения соответствующих пакетов те механизмы, которые могут генерировать частные инвестиции, в частности, те же закрытые паевые инвестиционные фонды, или личные фонды. Такие инструменты, которые сейчас во многом выполняют функции мобилизации возможных инвестиционных доходов и их, безусловно, надо максимально использовать", - сказал Шохин.
Минфин в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку предложил ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок.
Шохин отметил, что эти инструменты создавались для того, чтобы российскую юрисдикцию сделать более привлекательной по сравнению с зарубежными юрисдикциями.
"Многие перевели регистрацию, редомицилировали свои компании в специальные административные районы. И бизнес реально перестал, как говорится, уводить деньги за рубеж, имея в виду привлекательность такого рода инструментов. Наверное, здесь надо какие-то мягкие переходные механизмы предусмотреть с тем, чтобы в выигрышном положении не оказались те, кто либо не успел, либо не захотел это сделать, по сравнению с добросовестными предпринимателями", - сказал глава РСПП.
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россия, финансы, александр шохин, рспп, госдума, минфин
РОССИЯ, Финансы, Александр Шохин, РСПП, Госдума, Минфин
РСПП предлагает доработать налоговые инициативы ко II чтению в Госдуме
РСПП предложил доработать налоговые инициативы для смягчения нагрузки на бизнес
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ко второму чтению в Госдуме бюджетного пакета доработать налоговые инициативы, предусмотрев мягкие переходные механизмы для смягчения нагрузки на бизнес, сообщил глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин на форуме "Общественный транспорт".
"Мы хотели бы отстоять в министерстве финансов в рамках второго чтения соответствующих пакетов те механизмы, которые могут генерировать частные инвестиции, в частности, те же закрытые паевые инвестиционные фонды, или личные фонды. Такие инструменты, которые сейчас во многом выполняют функции мобилизации возможных инвестиционных доходов и их, безусловно, надо максимально использовать", - сказал Шохин.
Минфин в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку предложил ввести обязанность паевых инвестиционных фондов (ПИФов) платить налог на прибыль по ставке 15% с пассивных доходов. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль. Налогообложение возникает только на уровне пайщиков, когда они получают доход, что может откладываться на долгий срок.
Шохин отметил, что эти инструменты создавались для того, чтобы российскую юрисдикцию сделать более привлекательной по сравнению с зарубежными юрисдикциями.
"Многие перевели регистрацию, редомицилировали свои компании в специальные административные районы. И бизнес реально перестал, как говорится, уводить деньги за рубеж, имея в виду привлекательность такого рода инструментов. Наверное, здесь надо какие-то мягкие переходные механизмы предусмотреть с тем, чтобы в выигрышном положении не оказались те, кто либо не успел, либо не захотел это сделать, по сравнению с добросовестными предпринимателями", - сказал глава РСПП.