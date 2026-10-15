https://1prime.ru/20261015/rst-874261037.html
РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии
РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии - 15.10.2026, ПРАЙМ
РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии
Сообщений о массовом блокировании российских туристов в отелях Маврикия на фоне протестов на острове в Российский союз туриндустрии (РСТ) от туроператоров не... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:44+0300
2026-10-15T09:44+0300
2026-10-15T09:44+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сообщений о массовом блокировании российских туристов в отелях Маврикия на фоне протестов на острове в Российский союз туриндустрии (РСТ) от туроператоров не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы объединения Артур Абдюханов.
Ранее в четверг Telegram-канал Shot писал, что российские туристы оказались заблокированы в отелях из-за массовых погромов на Маврикии. Людей просят не выходить на улицу из-за вооруженных протестов местных.
"На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало", - сказал Абдюханов.
Он подчеркнул, что союз следит за ситуацией и остается на связи с туроператорами, работающими по этому направлению.
По его словам, туроператоры информируют своих клиентов о действующих ограничениях. "Просим туристов следовать указаниям местных властей, отелей и принимающих компаний", - подчеркнул Абдюханов.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве во вторник, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали россияне, во вторник не было.
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало россиянам на острове соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.
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бизнес, туризм, россия, маврикий, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МАВРИКИЙ, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии
РСТ: сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии от туроператоров не поступало
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сообщений о массовом блокировании российских туристов в отелях Маврикия на фоне протестов на острове в Российский союз туриндустрии (РСТ) от туроператоров не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы объединения Артур Абдюханов.
Ранее в четверг Telegram-канал Shot писал, что российские туристы оказались заблокированы в отелях из-за массовых погромов на Маврикии. Людей просят не выходить на улицу из-за вооруженных протестов местных.
"На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало", - сказал Абдюханов.
Он подчеркнул, что союз следит за ситуацией и остается на связи с туроператорами, работающими по этому направлению.
По его словам, туроператоры информируют своих клиентов о действующих ограничениях. "Просим туристов следовать указаниям местных властей, отелей и принимающих компаний", - подчеркнул Абдюханов.
Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве во вторник, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали россияне, во вторник не было.
Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало россиянам на острове соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.