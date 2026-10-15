https://1prime.ru/20261015/rst-874261037.html

РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии

РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии - 15.10.2026, ПРАЙМ

РСТ не получал сообщений о массовой блокировке россиян на Маврикии

Сообщений о массовом блокировании российских туристов в отелях Маврикия на фоне протестов на острове в Российский союз туриндустрии (РСТ) от туроператоров не... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:44+0300

2026-10-15T09:44+0300

2026-10-15T09:44+0300

бизнес

туризм

россия

маврикий

российский союз туриндустрии

рст

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874261037.jpg?1792046653

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сообщений о массовом блокировании российских туристов в отелях Маврикия на фоне протестов на острове в Российский союз туриндустрии (РСТ) от туроператоров не поступало, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы объединения Артур Абдюханов. Ранее в четверг Telegram-канал Shot писал, что российские туристы оказались заблокированы в отелях из-за массовых погромов на Маврикии. Людей просят не выходить на улицу из-за вооруженных протестов местных. "На данный момент, по информации крупных туроператоров, входящих в РСТ, сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало", - сказал Абдюханов. Он подчеркнул, что союз следит за ситуацией и остается на связи с туроператорами, работающими по этому направлению. По его словам, туроператоры информируют своих клиентов о действующих ограничениях. "Просим туристов следовать указаниям местных властей, отелей и принимающих компаний", - подчеркнул Абдюханов. Местные СМИ сообщали о массовых беспорядках в ночь на вторник в разных частях Маврикия. Как рассказали РИА Новости в российском посольстве во вторник, обстановка в стране напряженная, но контролируемая. Информации о том, что в беспорядках пострадали россияне, во вторник не было. Ранее посольство России на Маврикии порекомендовало россиянам на острове соблюдать комендантский час, введенный в свете массовых беспорядков и продленный до утра четверга.

маврикий

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, маврикий, российский союз туриндустрии, рст