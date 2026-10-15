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РСТ рассказал о правилах посещения достопримечательностей Стамбула

РСТ рассказал о правилах посещения достопримечательностей Стамбула - 15.10.2026, ПРАЙМ

РСТ рассказал о правилах посещения достопримечательностей Стамбула

Перед посещением достопримечательностей Стамбула необходимо проверить их график работы на фоне ливней, также не нужно самостоятельно проходить через затопленные | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:42+0300

2026-10-15T10:42+0300

2026-10-15T10:42+0300

туризм

бизнес

стамбул

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Перед посещением достопримечательностей Стамбула необходимо проверить их график работы на фоне ливней, также не нужно самостоятельно проходить через затопленные участки, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков является рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 мм осадков, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 мм осадков. "Если планируете экскурсию, перед выходом уточните, открыты ли достопримечательности и как до них добраться. Не пытайтесь пройти или проехать через затопленные участки и следуйте указаниям местных служб", - говорится в сообщении РСТ. Помимо этого, в союзе советуют проверять рейс перед выездом в аэропорт: статус можно уточнить у авиакомпании и посмотреть онлайн-табло. Из-за непогоды расписание может меняться, а рейсы — перенаправляться, добавил РСТ. Если турист самостоятельно организует трансфер, нужно закладывать дополнительное время на дорогу и заранее проверять маршрут, отмечается в сообщении союза. "Если трансфер организован туроператором или принимающей компанией, оставайтесь на связи с представителем — он сообщит об изменениях", - заключил РСТ.

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туризм, бизнес, стамбул, российский союз туриндустрии, рст