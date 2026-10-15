https://1prime.ru/20261015/rubl-874180330.html

Стоит ли покупать валюту перед Новым годом

Стоит ли покупать валюту перед Новым годом - 15.10.2026, ПРАЙМ

Стоит ли покупать валюту перед Новым годом

Практически перед каждым Новым годом повторяется один и тот же сценарий: россиянам обещают, что валюта обязательно подорожает. Аргументы знакомы — импортеры... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T02:02+0300

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Практически перед каждым Новым годом повторяется один и тот же сценарий: россиянам обещают, что валюта обязательно подорожает. Аргументы знакомы — импортеры закупают товары, туристы обменивают деньги на поездки, а значит, рубль неизбежно ослабнет. Однако, как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Оксана Никонова, в реальности все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.Действительно, к декабрю спрос на валюту возрастает. Но одновременно экспортеры продают выручку, чтобы заплатить налоги в конце месяца. И это поддерживает рубль. Какой фактор перевесит — заранее не скажет никто. В отдельные годы декабрь проходил для рубля довольно спокойно."Курс может измениться за считанные недели. 3 сентября доллар стоил почти 87 рублей, а к 1 октября опустился до 83,5. Поэтому относиться к сезонности как к правилу - не благоразумно", - говорит Никонова.Сейчас на рубль влияют две главные вещи. Первая — объем валютной выручки экспортеров. Он зависит от цен на нефть: чем дороже нефть, тем больше валюты поступает на рынок и тем устойчивее рубль. Вторая — спрос на валюту со стороны импортеров. В конце года он обычно выше, и, если импорт растет быстрее экспорта, это давит на рубль.Высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения привлекательнее и сдерживает спрос на валюту у населения. Но ее влияние на курс не автоматическое — многое зависит от ожиданий рынка.Эксперт отмечает, что для туриста важнее не официальный курс, а курс в обменнике. Перед праздниками в отдельных банках и обменниках разница между покупкой и продажей может увеличиваться, а нужной суммы может просто не оказаться в наличии. Особенно если речь о крупной сумме или экзотической валюте. Поэтому стоит сравнить несколько банков и заранее уточнить наличие. Смотреть нужно на итог: сколько иностранной валюты вы получите за свои рубли.Покупать всю сумму заранее выгодно не всегда. Если деньги лежат на рублевом вкладе, они продолжают приносить доход. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках сейчас около 13% годовых. При такой ставке 300 тысяч рублей приносят примерно 3,2 тысячи рублей в месяц до уплаты налога. Ранняя покупка валюты оправдана, только если последующее ослабление рубля компенсирует потерянный процентный доход и расходы на обмен. И нужно учитывать условия конкретного вклада: при досрочном снятии со срочного вклада проценты можно потерять.Если сумма значительная, ее можно разделить и покупать валюту частями в течение нескольких недель. Это снижает риск купить все в неудачный момент, но экономии не гарантирует: курс может как вырасти, так и снизиться.Тем, кто рассчитывает снять доллары или евро с валютного счета, открытого до 9 марта 2022 года, стоит заранее проверить ограничения: Банк России продлил их до 9 марта 2027 года. Можно получить остаток на установленную дату в пределах 10 тысяч долларов или эквивалента в евро, если этой возможностью еще не пользовались. Покупка наличной валюты в кассе банка — отдельная операция, ее условия нужно уточнять в самом банке.Если в стране поездки рубли меняют невыгодно, стоит сравнить, во что обойдется покупка долларов или евро здесь и их обмен на местную валюту там. Учитывать нужно обе конвертации: иногда двойной обмен оказывается дороже прямого. "В Таиланде, например, условия зависят от номинала и состояния купюр: в некоторых обменных пунктах за крупные доллары США в хорошем состоянии дают более выгодный курс. Поэтому правила конкретного обменника лучше проверить до поездки", - заключает Никонова.

https://1prime.ru/20261012/rubl-874167045.html

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бизнес, курс, рубль