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Хрупкий баланс для рубля: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Хрупкий баланс для рубля: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 15.10.2026, ПРАЙМ

Хрупкий баланс для рубля: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг растет после ощутимого снижения накануне - ниже ключевого уровня 12,5 рубля, следует из данных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:21+0300

2026-10-15T16:21+0300

2026-10-15T16:21+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг растет после ощутимого снижения накануне - ниже ключевого уровня 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск рос на 9 копеек (+0,7%), до 12,54 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,43-12,54 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,79 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,86 рубля. Рубль опять под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять качнулся в обратную сторону и растет. Ощутимое снижение в среду ниже психологического уровня поддержки 12,5 рубля сменилось в четверг ростом. "На российском рынке присутствует постоянный спрос на валюту со стороны регулятора, а также потенциальный спрос со стороны импортеров, учитывая необходимость замены поврежденного инфраструктурного оборудования. Однако факторы в пользу ослабления или укрепления рубля пока уравновешивают друг друга" - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,36% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,43% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.56 мск снижалась на 1,8%, до 104,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,4%, до 102,2 пункта. Прогнозы Фактором поддержки рубля является ожидание смягчения санкционного давления и снятие ограничений на поставки российского дизтоплива, говорит Никита Бредихин из Go Invest. "Несмотря на то, что валютная выручка от поставок топлива будет приходить лишь в конце года, достигнутые договоренности подтолкнули участников рынка уже сейчас увеличить продажи валюты. В краткосрочной перспективе баланс факторов спроса и предложения для рубля скорее говорит в пользу его устойчивости. Возможен откат курса юаня в область 12,25–12,50 рубля, доллара - до 82–83,5 рубля", - оценивает он. Во второй половине октября можно ожидать рост активности экспортеров, полагает Спартак Соболев из "Альфа-Форекс". "При высокой процентной ставке ЦБ эти факторы способны усилить позиции российской валюты. Основное давление на рынок сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и геополитической неопределенности. В середине осени доллар продолжает закрепляться в диапазоне 82-86 рублей, евро продолжает коррекционное снижение в область 91-93,5 рубля. Биржевые торги юанем до конца текущей недели пройдут в коридоре 12,30-12,85 рубля и вряд ли достигнут верхней прогнозной отметки", - резюмирует он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, валюта, курсы валют, доллар сша, рубль, юань, россия