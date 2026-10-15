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"Фактор коррекции": аналитики оценили динамику курса рубля - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Фактор коррекции": аналитики оценили динамику курса рубля
"Фактор коррекции": аналитики оценили динамику курса рубля - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Фактор коррекции": аналитики оценили динамику курса рубля
Рубль в четверг снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:38+0300
2026-10-15T19:38+0300
экономика
рынок
мосбиржа
рубль
валюта
курсы валют
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юань
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рубль в четверг снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки и составил 12,48 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дешевеет на 0,04%, до 106,02 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,29%. При этом курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,43 – 12,56 рубля. "В целом текущую динамику курса можно списать на фактор коррекции – в среду вечером российская валюта излишне укрепилась на "тонком рынке", а теперь мы просто увидели возврат к более привычным уровням. В остальном фон для рубля остается позитивным, учитывая геополитику и временной лаг во влиянии нефтяных цен на рост валютной выручки экспортеров", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Валюты стабилизировались после импульса укрепления рубля. Улучшение внешнего фона в целом отыграно. Оперативные данные по инфляции практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в октябре, что можно трактовать как фактор поддержки российской валюты", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Экспортеры между тем уже могут готовиться к налоговому периоду, в том числе к выплате НДД, который, по оценкам, в этом месяце составит около 400 миллиардов рублей, отмечает он. Прогнозы Краткосрочно курсы могут оставаться в рамках диапазонов 83-85 за доллар и 12,45-12,65 за юань, полагает Смирнов. В целом эту неделю курс способен закончить в нижней части диапазона в 12,40-12,60 рубля за юань, прогнозирует Григорьев.
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рынок, мосбиржа, рубль, валюта, курсы валют, доллар сша, юань
Экономика, Рынок, Мосбиржа, рубль, валюта, Курсы валют, Доллар США, юань
19:38 15.10.2026
 
"Фактор коррекции": аналитики оценили динамику курса рубля

Смирнов: краткосрочно курсы могут оставаться в рамках диапазонов 83-85 за доллар

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Рубль в четверг снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки и составил 12,48 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дешевеет на 0,04%, до 106,02 доллара за баррель.
За день юань вырос на 0,29%. При этом курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,43 – 12,56 рубля.
"В целом текущую динамику курса можно списать на фактор коррекции – в среду вечером российская валюта излишне укрепилась на "тонком рынке", а теперь мы просто увидели возврат к более привычным уровням. В остальном фон для рубля остается позитивным, учитывая геополитику и временной лаг во влиянии нефтяных цен на рост валютной выручки экспортеров", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Валюты стабилизировались после импульса укрепления рубля. Улучшение внешнего фона в целом отыграно. Оперативные данные по инфляции практически не оставляют шансов на снижение ключевой ставки в октябре, что можно трактовать как фактор поддержки российской валюты", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Экспортеры между тем уже могут готовиться к налоговому периоду, в том числе к выплате НДД, который, по оценкам, в этом месяце составит около 400 миллиардов рублей, отмечает он.

Прогнозы

Краткосрочно курсы могут оставаться в рамках диапазонов 83-85 за доллар и 12,45-12,65 за юань, полагает Смирнов.
В целом эту неделю курс способен закончить в нижней части диапазона в 12,40-12,60 рубля за юань, прогнозирует Григорьев.
 
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