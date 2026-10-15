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Российский рынок акций усилил снижение до 1%
Российский рынок акций усилил снижение до 1% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение до 1%
Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение до 1% и тестирует уровень поддержки в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:32+0300
2026-10-15T13:32+0300
2026-10-15T13:47+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение до 1% и тестирует уровень поддержки в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.05 мск падает на 1,04% относительно предыдущего закрытия, до 2 396,22 пункта. В частности, дешевеют акции "Татнефти" (-2,6%), "Позитива" (-1,7%), "Озона" (-1,6%). Дорожают акции "Полюса" (+1,5%), "Фосагро" (+1,2%), "Русала" (+1,1%). Кроме того, акции "Совкомфлота" (+3,4%) растут после сообщений о возможном смягчении санкций США против перевозчиков нефти и нефтепродуктов из России, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. В четверг на рынке ожидается сохранение консолидационных настроений – в отсутствие значимых новостей краткосрочные инвесторы могут продолжить сокращать "длинные" позиции, способствуя дальнейшему снятию перегретости, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Отмечаются попытки отката индекса Мосбиржи и тестирование района 2400 пунктов. Но поводов для существенного углубления коррекции и разворота вниз, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти и политические ожидания, мы пока не видим. Наш базовый сценарий на осень остается прежним – ждем развития повышательного движения индекса Мосбиржи в направлении 2500-2600 пунктов", - заключает он.
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рынок, акции, индексы, сша, владимир чернов, евгений локтюхов, мосбиржа, татнефть, озон
Рынок, Акции, Индексы, США, Владимир Чернов, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, Татнефть, Озон
Российский рынок акций усилил снижение до 1%
Мосбиржа: рынок акций РФ тестирует уровень поддержки в 2400 пунктов по основному индексу
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию усилил снижение до 1% и тестирует уровень поддержки в 2400 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.05 мск падает на 1,04% относительно предыдущего закрытия, до 2 396,22 пункта.
В частности, дешевеют акции "Татнефти" (-2,6%), "Позитива" (-1,7%), "Озона" (-1,6%).
Дорожают акции "Полюса" (+1,5%), "Фосагро" (+1,2%), "Русала" (+1,1%). Кроме того, акции "Совкомфлота" (+3,4%) растут после сообщений о возможном смягчении санкций США против перевозчиков нефти и нефтепродуктов из России, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global.
В четверг на рынке ожидается сохранение консолидационных настроений – в отсутствие значимых новостей краткосрочные инвесторы могут продолжить сокращать "длинные" позиции, способствуя дальнейшему снятию перегретости, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Отмечаются попытки отката индекса Мосбиржи и тестирование района 2400 пунктов. Но поводов для существенного углубления коррекции и разворота вниз, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке нефти и политические ожидания, мы пока не видим. Наш базовый сценарий на осень остается прежним – ждем развития повышательного движения индекса Мосбиржи в направлении 2500-2600 пунктов", - заключает он.