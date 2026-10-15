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Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%
Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%
Контейнерный рынок России в январе-сентябре текущего года вырос на 6,8% в годовом выражении и составил 5,7 миллиона ДФЭ, сообщает ГК "Дело". | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:34+0300
2026-10-15T14:34+0300
бизнес
россия
дальний восток
казахстан
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-сентябре текущего года вырос на 6,8% в годовом выражении и составил 5,7 миллиона ДФЭ, сообщает ГК "Дело". "Российский контейнерный рынок по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 6,8%, до 5,7 миллиона ДФЭ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, посчитали аналитики группы компаний "Дело". По итогам января-сентября объем контейнерных перевозок незначительно (на 0,7%) превысил показатели аналогичного периода рекордного 2024 года", - отмечают в компании. Уточняется, что в сентябре 2026 года перевозки выросли на 5,1% и составили 618 тысяч ДФЭ – на 5,1% больше, чем годом ранее. "Основные темпы роста обеспечены за счет импорта. Значительная динамика зафиксирована в перевозках через порты и железнодорожные погранпереходы Дальнего Востока, а также погранпереходы Казахстана, где объемы импорта выросли на 33% и составили 1,5 миллиона ДФЭ или 67% всего контейнерного импорта страны", - пояснили в группе. Росту рынка дополнительно способствовало развитие каботажного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. "Объем транзитных перевозок через территорию России увеличился на 8,2% и составил 0,7 миллиона ДФЭ. При этом контейнерный экспорт снизился на 3,7%, до 1,4 миллиона ДФЭ за счет сильного курса рубля и эффекта высокой базы 2025 года", - заключили в компании. Методика расчета российского контейнерного рынка ГК "Дело" учитывает груженые перевозки контейнеров, следующих во внешнеторговом сообщении через порты России и сухопутные погранпереходы, а также транзитные и внутрироссийские ж/д и морские перевозки.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, дальний восток, казахстан, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, КАЗАХСТАН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14:34 15.10.2026
 
Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%, до 5,7 миллиона ДФЭ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-сентябре текущего года вырос на 6,8% в годовом выражении и составил 5,7 миллиона ДФЭ, сообщает ГК "Дело".
"Российский контейнерный рынок по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 6,8%, до 5,7 миллиона ДФЭ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, посчитали аналитики группы компаний "Дело". По итогам января-сентября объем контейнерных перевозок незначительно (на 0,7%) превысил показатели аналогичного периода рекордного 2024 года", - отмечают в компании.
Уточняется, что в сентябре 2026 года перевозки выросли на 5,1% и составили 618 тысяч ДФЭ – на 5,1% больше, чем годом ранее.
"Основные темпы роста обеспечены за счет импорта. Значительная динамика зафиксирована в перевозках через порты и железнодорожные погранпереходы Дальнего Востока, а также погранпереходы Казахстана, где объемы импорта выросли на 33% и составили 1,5 миллиона ДФЭ или 67% всего контейнерного импорта страны", - пояснили в группе.
Росту рынка дополнительно способствовало развитие каботажного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Калининград.
"Объем транзитных перевозок через территорию России увеличился на 8,2% и составил 0,7 миллиона ДФЭ. При этом контейнерный экспорт снизился на 3,7%, до 1,4 миллиона ДФЭ за счет сильного курса рубля и эффекта высокой базы 2025 года", - заключили в компании.
Методика расчета российского контейнерного рынка ГК "Дело" учитывает груженые перевозки контейнеров, следующих во внешнеторговом сообщении через порты России и сухопутные погранпереходы, а также транзитные и внутрироссийские ж/д и морские перевозки.
 
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