https://1prime.ru/20261015/rynok-874280828.html

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Контейнерный рынок России в январе-сентябре вырос на 6,8%

Контейнерный рынок России в январе-сентябре текущего года вырос на 6,8% в годовом выражении и составил 5,7 миллиона ДФЭ, сообщает ГК "Дело". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T14:34+0300

2026-10-15T14:34+0300

бизнес

россия

дальний восток

казахстан

санкт-петербург

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874280828.jpg?1792064063

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-сентябре текущего года вырос на 6,8% в годовом выражении и составил 5,7 миллиона ДФЭ, сообщает ГК "Дело". "Российский контейнерный рынок по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 6,8%, до 5,7 миллиона ДФЭ по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, посчитали аналитики группы компаний "Дело". По итогам января-сентября объем контейнерных перевозок незначительно (на 0,7%) превысил показатели аналогичного периода рекордного 2024 года", - отмечают в компании. Уточняется, что в сентябре 2026 года перевозки выросли на 5,1% и составили 618 тысяч ДФЭ – на 5,1% больше, чем годом ранее. "Основные темпы роста обеспечены за счет импорта. Значительная динамика зафиксирована в перевозках через порты и железнодорожные погранпереходы Дальнего Востока, а также погранпереходы Казахстана, где объемы импорта выросли на 33% и составили 1,5 миллиона ДФЭ или 67% всего контейнерного импорта страны", - пояснили в группе. Росту рынка дополнительно способствовало развитие каботажного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. "Объем транзитных перевозок через территорию России увеличился на 8,2% и составил 0,7 миллиона ДФЭ. При этом контейнерный экспорт снизился на 3,7%, до 1,4 миллиона ДФЭ за счет сильного курса рубля и эффекта высокой базы 2025 года", - заключили в компании. Методика расчета российского контейнерного рынка ГК "Дело" учитывает груженые перевозки контейнеров, следующих во внешнеторговом сообщении через порты России и сухопутные погранпереходы, а также транзитные и внутрироссийские ж/д и морские перевозки.

дальний восток

казахстан

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, казахстан, санкт-петербург