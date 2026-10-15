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Аналитики объяснили, почему индекс Мосбиржи не удержал рост

Аналитики объяснили, почему индекс Мосбиржи не удержал рост - 15.10.2026, ПРАЙМ

Аналитики объяснили, почему индекс Мосбиржи не удержал рост

Российский рынок акций демонстрирует днем четверга снижение под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:36+0300

2026-10-15T15:36+0300

2026-10-15T16:07+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует днем четверга снижение под давлением ряда факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.12 мск снижался на 0,82% - до 2401,67 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,23% - до 104,76 доллара за баррель. Индекс Мосбиржи не удержал рост последних дней и незначительно скорректировался, инвесторы, по-видимому, могут фиксировать прибыль, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Давление на рынок оказали вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция ускорилась до 7,22% с 6,35% на конец сентября, по методологии Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении инфляция уже превысила верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год в 6,0-7,0%, который, вероятно, будет повышен на заседании 23 октября", - рассказала Анна Котельникова из ФГ "Финам". "Сохраняющееся инфляционное давление может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России", - добавила она. Негативным фактором, по словам эксперта, также выступают снижающиеся цены на нефть на фоне сообщений о том, что США рассматривают смягчение санкций против танкеров "теневого флота", перевозивших нефть России, Ирана и Венесуэлы. Ожидания перед возможной геополитической разрядкой оказывают поддержку позитивным настроениям, наряду с относительно высокими ценами на нефть, указали аналитики компании "Цифра брокер". Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+4,22 %), "Русгидро" (+1,92 %), "Полюса" (+1,91 %), "Фосагро" (+1,55 %), "М.Видео" (+1,28 %). "Снижение "Татнефти" проходит на фоне подешевевшей нефти и недавнего закрытия дивидендного реестра. При этом сегодняшнее движение уже нельзя называть непосредственно дивидендным гэпом", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,3 %, префы – на 1,99%), ЛСР (−2,27 %), "Башнефти" (−1,96 %), ММК (−1,94 %). Прогнозы Чернов ожидает, что торги завершатся в диапазоне 2380-2430 пунктов. "В целом восстановление фондовых индексов, с технической точки зрения, может продолжиться в направлении 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит сильное сопротивление в виде 200-дневного скользящего среднего, которому соответствует значение 2506 пунктов", - отметили аналитики из компании "Цифра брокер". Котельникова ожидает закрытия рынка в "красной зоне".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, мосбиржа, акции, россия