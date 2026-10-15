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"Нисходящая коррекция": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи - 15.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261015/rynok-874303593.html
"Нисходящая коррекция": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи
"Нисходящая коррекция": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Нисходящая коррекция": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи
Российский рынок акций снизился по итогам торгов четверга, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:45+0300
2026-10-15T19:45+0300
экономика
россия
рынок
торги
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам торгов четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,43% - до 2386,81 пункта, индекс РТС - на 1,21%, до 897,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,91%, до 879,24 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 0,13%, до 105,92 доллара за баррель. "На рынке акций сегодня наблюдалась нисходящая коррекция. По индексу Мосбиржи основные события разворачивались вокруг круглых 2400 пунктов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Давление на настроения инвесторов оказал, в частности, откат цен на нефть от локальных пиков. Рынок также отыгрывал ряд новостей и заявлений относительно энергетических компаний страны, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+3,89 %), "Россети ЦП" (+1,23 %), "Полюса" (+1,17 %), "М.Видео" (+1,05 %), ДВМП (+0,93 %). Сильнее всего подешевели акции "СПБ Биржи" (−3,63 %), "Татнефти" (обыкновенные акции упали на 3,34 %, префы – на 2%), "Юнипро" (−2,79 %), "Транснефти" (−2,41 %). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Совкомфлота", видимо, на сообщениях западных СМИ о возможном смягчении санкций США против танкеров, перевозящих российские нефть и нефтепродукты. Лидерами понижения оказались акции "СПБ Биржи", вероятно, на фоне заявлений ЕС об одобрении очередного пакета санкций против российской экономики", - прокомментировала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Прогнозы По индексу Мосбиржи Смирнов ожидает движения в пределах 2350-2450 пунктов. "По нашему мнению, завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в интервале 2350-2450 пунктов", - прогнозирует Мильчакова. В целом, учитывая геополитический расклад, пятницу индекс может завершить несколько ниже 2400 пунктов, полагает Григорьев.
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россия, рынок, торги, акции, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа
19:45 15.10.2026
 
"Нисходящая коррекция": аналитики дали прогноз по индексу Мосбиржи

Мильчакова: 16 октября индекс Мосбиржи покажет динамику в интервале 2350-2450 пунктов

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по итогам торгов четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,43% - до 2386,81 пункта, индекс РТС - на 1,21%, до 897,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,91%, до 879,24 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 0,13%, до 105,92 доллара за баррель.
"На рынке акций сегодня наблюдалась нисходящая коррекция. По индексу Мосбиржи основные события разворачивались вокруг круглых 2400 пунктов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Давление на настроения инвесторов оказал, в частности, откат цен на нефть от локальных пиков.
Рынок также отыгрывал ряд новостей и заявлений относительно энергетических компаний страны, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Совкомфлота" (+3,89 %), "Россети ЦП" (+1,23 %), "Полюса" (+1,17 %), "М.Видео" (+1,05 %), ДВМП (+0,93 %).
Сильнее всего подешевели акции "СПБ Биржи" (−3,63 %), "Татнефти" (обыкновенные акции упали на 3,34 %, префы – на 2%), "Юнипро" (−2,79 %), "Транснефти" (−2,41 %).
"Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Совкомфлота", видимо, на сообщениях западных СМИ о возможном смягчении санкций США против танкеров, перевозящих российские нефть и нефтепродукты. Лидерами понижения оказались акции "СПБ Биржи", вероятно, на фоне заявлений ЕС об одобрении очередного пакета санкций против российской экономики", - прокомментировала Наталья Мильчакова из Freedom Global.

Прогнозы

По индексу Мосбиржи Смирнов ожидает движения в пределах 2350-2450 пунктов.
"По нашему мнению, завтра индекс Мосбиржи покажет динамику в интервале 2350-2450 пунктов", - прогнозирует Мильчакова.
В целом, учитывая геополитический расклад, пятницу индекс может завершить несколько ниже 2400 пунктов, полагает Григорьев.
 
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