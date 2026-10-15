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РЖД планируют запустить дизель-поезд с новой технологией - 15.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД планируют запустить дизель-поезд с новой технологией
РЖД планируют запустить дизель-поезд с новой технологией - 15.10.2026, ПРАЙМ
РЖД планируют запустить дизель-поезд с новой технологией
РЖД планируют запустить пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) до конца 2026 года на маршруте Санкт-Петербург –... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:41+0300
2026-10-15T16:41+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. РЖД планируют запустить пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) до конца 2026 года на маршруте Санкт-Петербург – Ивангород, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. РЖД презентовали этот состав в четверг в Санкт-Петербурге. Это поезд ДП2Д, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. В его составе тепловоз ТЭП70БС и вагоны электропоезда "Скворец". Управление поездом в зависимости от направления движения может осуществляться как из кабины тепловоза, так и из головного вагона. "Уверен, что поезд ДП2Д станет достойным пополнением нашего пригородного парка и откроет новые возможности для пассажиров. Планируем запустить его уже до конца текущего года на маршруте Санкт-Петербург – Ивангород", – сообщил Колесников в ходе презентации состава. В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки, разъемы для зарядки мобильных устройств и другие удобства. Колесников добавил, что в 2027 году РЖД получат еще два таких поезда для работы на этом же направлении. Сейчас на направлении Санкт-Петербург – Ивангород ежедневно курсируют трехвагонные составы. При этом пассажиропоток здесь растет: с начала года перевезено 9,1 тысячи человек – на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
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192
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бизнес, россия, санкт-петербург, ржд
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД
16:41 15.10.2026
 
РЖД планируют запустить дизель-поезд с новой технологией

РЖД планируют запустить поезд с новой для России технологией push-pull до конца года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. РЖД планируют запустить пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) до конца 2026 года на маршруте Санкт-Петербург – Ивангород, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.
РЖД презентовали этот состав в четверг в Санкт-Петербурге. Это поезд ДП2Д, предназначенный для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. В его составе тепловоз ТЭП70БС и вагоны электропоезда "Скворец". Управление поездом в зависимости от направления движения может осуществляться как из кабины тепловоза, так и из головного вагона.
"Уверен, что поезд ДП2Д станет достойным пополнением нашего пригородного парка и откроет новые возможности для пассажиров. Планируем запустить его уже до конца текущего года на маршруте Санкт-Петербург – Ивангород", – сообщил Колесников в ходе презентации состава.
В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки, разъемы для зарядки мобильных устройств и другие удобства. Колесников добавил, что в 2027 году РЖД получат еще два таких поезда для работы на этом же направлении.
Сейчас на направлении Санкт-Петербург – Ивангород ежедневно курсируют трехвагонные составы. При этом пассажиропоток здесь растет: с начала года перевезено 9,1 тысячи человек – на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖД
 
 
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