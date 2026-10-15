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В России презентовали новый пригородный поезд - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В России презентовали новый пригородный поезд
В России презентовали новый пригородный поезд - 15.10.2026, ПРАЙМ
В России презентовали новый пригородный поезд
РЖД презентовали в четверг пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай), передает корреспондент РИА Новости. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:06+0300
2026-10-15T16:13+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
ржд
трансмашхолдинг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. РЖД презентовали в четверг пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай), передает корреспондент РИА Новости. Это поезд ДП2Д. Он предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. Построил его российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull в интервью РИА Новости в июле 2023 года сообщал гендиректор ТМХ Кирилл Липа. "Сегодня в Санкт-Петербурге РЖД и ТМХ представили первый в России пригородный поезд серии ДП2Д, работающий по схеме "тяни-толкай"", - говорится в сообщении РЖД к презентации. В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки, разъемы для зарядки мобильных устройств и другие удобства. Поезд состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда. Управление может осуществляться как из кабины локомотива, так и из головного вагона электропоезда - в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость дизель‑поезда - 120 километров в час. Технология "тяни-толкай", поясняли РЖД, позволяет значительно сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений.
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бизнес, россия, санкт-петербург, ржд, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖД, Трансмашхолдинг
16:06 15.10.2026 (обновлено: 16:13 15.10.2026)
 
В России презентовали новый пригородный поезд

РЖД представили первый в России пригородный дизель-поезд с технологией push-pull

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - ПРАЙМ. РЖД презентовали в четверг пригородный дизель-поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай), передает корреспондент РИА Новости.
Это поезд ДП2Д. Он предназначен для эксплуатации на неэлектрифицированных участках железных дорог. Построил его российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ). О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull в интервью РИА Новости в июле 2023 года сообщал гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"Сегодня в Санкт-Петербурге РЖД и ТМХ представили первый в России пригородный поезд серии ДП2Д, работающий по схеме "тяни-толкай"", - говорится в сообщении РЖД к презентации.
В шестивагонном составе более 600 сидячих мест, включая места для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климат-контроль, санузел, багажные полки, разъемы для зарядки мобильных устройств и другие удобства.
Поезд состоит из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных вагонов электропоезда. Управление может осуществляться как из кабины локомотива, так и из головного вагона электропоезда - в зависимости от направления движения. Конструкционная скорость дизель‑поезда - 120 километров в час.
Технология "тяни-толкай", поясняли РЖД, позволяет значительно сократить время оборота состава на конечных станциях за счет исключения дополнительных маневровых передвижений.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРЖДТрансмашхолдинг
 
 
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