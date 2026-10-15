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Комика Нурлана Сабурова исключат из ЕГРЮЛ

Комика Нурлана Сабурова исключат из ЕГРЮЛ - 15.10.2026, ПРАЙМ

Комика Нурлана Сабурова исключат из ЕГРЮЛ

Компанию "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, исключат из ЕГРЮЛ, следует из документов в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:28+0300

2026-10-15T14:28+0300

2026-10-15T14:28+0300

бизнес

россия

казахстан

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компанию "Сабр Продакшн" комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, исключат из ЕГРЮЛ, следует из документов в "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) — 14 октября 2026 года", - сказано в документах. Исключение из ЕГРЮЛ приводит к тому, что организация официально перестает существовать, теряет право заключать сделки и вести любую хозяйственную деятельность. Сабуров в апреле прошлого года зарегистрировал компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их. В прошлом году ее чистая прибыль составила 14,3 миллиона рублей. В июне текущего года налоговая приостановила операции по счетам компании "Сабр продакшн" из-за долга по налогам на 15,1 тысячи рублей. В январе Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.

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бизнес, россия, казахстан