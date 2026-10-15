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Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T05:42+0300
2026-10-15T05:42+0300
промышленность
бизнес
сахалин
дальний восток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации властей, рейс на беспилотнике "Бражник", созданном сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, организовали рыбоводное предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС". Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут и доставил груз из верховьев реки непосредственно на завод. "Одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки препятствовали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение, которое позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту: долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод", - говорится в сообщении. Специалисты отметили, что привычный 35-километровый маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, а затем автомобилем занимал больше часа. "Для нас важно не только сократить время в пути, но и обеспечить сохранность икры. Поэтому мы обратились к коллегам с предложением использовать беспилотник. Первый рейс показал, что такой вариант может стать рабочим решением для нашего производства", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Нереста" Александра Москалева. В 2027 году партнеры планируют задействовать на маршруте около десяти небольших беспилотников, которые смогут перевозить по два-три килограмма икры. В перспективе технологию можно внедрить и на других рыбоводных предприятиях Дальнего Востока, где сбор икры проходит в труднодоступных местах. Новая сфера применения дронов стала продолжением использования беспилотных авиационных систем в Сахалинской области для решения практических задач, инициированного губернатором Валерием Лимаренко. "Такие технологии особенно важны для островного региона со сложным рельефом и удаленными населенными пунктами. Наша задача - развивать их применение там, где они действительно облегчают работу людей и помогают эффективнее решать повседневные задачи", - цитирует пресс-служба главу региона.
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промышленность, бизнес, сахалин, дальний восток
Промышленность, Бизнес, Сахалин, Дальний Восток
05:42 15.10.2026
 
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод

Сахалин стал первым регионом России, где икру доставили дроном на рыбоводный завод

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, рейс на беспилотнике "Бражник", созданном сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, организовали рыбоводное предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС". Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут и доставил груз из верховьев реки непосредственно на завод.
"Одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки препятствовали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение, которое позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту: долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что привычный 35-километровый маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, а затем автомобилем занимал больше часа.
"Для нас важно не только сократить время в пути, но и обеспечить сохранность икры. Поэтому мы обратились к коллегам с предложением использовать беспилотник. Первый рейс показал, что такой вариант может стать рабочим решением для нашего производства", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Нереста" Александра Москалева.
В 2027 году партнеры планируют задействовать на маршруте около десяти небольших беспилотников, которые смогут перевозить по два-три килограмма икры. В перспективе технологию можно внедрить и на других рыбоводных предприятиях Дальнего Востока, где сбор икры проходит в труднодоступных местах.
Новая сфера применения дронов стала продолжением использования беспилотных авиационных систем в Сахалинской области для решения практических задач, инициированного губернатором Валерием Лимаренко.
"Такие технологии особенно важны для островного региона со сложным рельефом и удаленными населенными пунктами. Наша задача - развивать их применение там, где они действительно облегчают работу людей и помогают эффективнее решать повседневные задачи", - цитирует пресс-служба главу региона.
 
ПромышленностьБизнесСахалинДальний Восток
 
 
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