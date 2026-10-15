https://1prime.ru/20261015/sahalin-874256707.html
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T05:42+0300
2026-10-15T05:42+0300
2026-10-15T05:42+0300
промышленность
бизнес
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, рейс на беспилотнике "Бражник", созданном сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, организовали рыбоводное предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС". Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут и доставил груз из верховьев реки непосредственно на завод.
"Одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки препятствовали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение, которое позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту: долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что привычный 35-километровый маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, а затем автомобилем занимал больше часа.
"Для нас важно не только сократить время в пути, но и обеспечить сохранность икры. Поэтому мы обратились к коллегам с предложением использовать беспилотник. Первый рейс показал, что такой вариант может стать рабочим решением для нашего производства", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Нереста" Александра Москалева.
В 2027 году партнеры планируют задействовать на маршруте около десяти небольших беспилотников, которые смогут перевозить по два-три килограмма икры. В перспективе технологию можно внедрить и на других рыбоводных предприятиях Дальнего Востока, где сбор икры проходит в труднодоступных местах.
Новая сфера применения дронов стала продолжением использования беспилотных авиационных систем в Сахалинской области для решения практических задач, инициированного губернатором Валерием Лимаренко.
"Такие технологии особенно важны для островного региона со сложным рельефом и удаленными населенными пунктами. Наша задача - развивать их применение там, где они действительно облегчают работу людей и помогают эффективнее решать повседневные задачи", - цитирует пресс-служба главу региона.
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промышленность, бизнес, сахалин, дальний восток
Промышленность, Бизнес, Сахалин, Дальний Восток
Сахалин стал первым регионом, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
Сахалин стал первым регионом России, где икру доставили дроном на рыбоводный завод
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 окт - ПРАЙМ. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи в труднодоступном районе доставили дроном на рыбоводный завод, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации властей, рейс на беспилотнике "Бражник", созданном сахалинским конструктором Эдуардом Абрамовым, организовали рыбоводное предприятие "Нерест" и авиакомпания "Аврора БАС". Аппарат в автоматическом режиме преодолел около 17 километров за 17 минут и доставил груз из верховьев реки непосредственно на завод.
"Одной из главных технических задач стал перелет через горный рельеф, где сопки препятствовали прямой радиосвязи с беспилотником. Поэтому для доставки подготовили программное обеспечение, которое позволило аппарату самостоятельно выполнить полет по заранее заданному маршруту: долететь до места сбора икры, принять груз и вернуться на завод", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что привычный 35-километровый маршрут перевозки икры на квадроциклах по бездорожью, а затем автомобилем занимал больше часа.
"Для нас важно не только сократить время в пути, но и обеспечить сохранность икры. Поэтому мы обратились к коллегам с предложением использовать беспилотник. Первый рейс показал, что такой вариант может стать рабочим решением для нашего производства", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Нереста" Александра Москалева.
В 2027 году партнеры планируют задействовать на маршруте около десяти небольших беспилотников, которые смогут перевозить по два-три килограмма икры. В перспективе технологию можно внедрить и на других рыбоводных предприятиях Дальнего Востока, где сбор икры проходит в труднодоступных местах.
Новая сфера применения дронов стала продолжением использования беспилотных авиационных систем в Сахалинской области для решения практических задач, инициированного губернатором Валерием Лимаренко.
"Такие технологии особенно важны для островного региона со сложным рельефом и удаленными населенными пунктами. Наша задача - развивать их применение там, где они действительно облегчают работу людей и помогают эффективнее решать повседневные задачи", - цитирует пресс-служба главу региона.