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В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полетыов

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полетыов - 15.10.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Самары и Ульяновска сняли ограничения на полетыов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:13+0300

2026-10-15T13:13+0300

2026-10-15T13:13+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Аэропорты Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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бизнес, самара, ульяновск, росавиация