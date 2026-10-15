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Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток
Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток - 15.10.2026, ПРАЙМ
Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток
Уже пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток, следует из изученных РИА Новости полетных данных. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:03+0300
2026-10-15T21:06+0300
северное море
шотландия
великобритания
united airlines
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874306706.jpg?1792087616
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уже пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток, следует из изученных РИА Новости полетных данных. В четверг аварийные сигналы уже подавали самолет авиакомпании Volotea при перелете из Тулузы в Кан, самолет-разведчик британских ВВС Boeing Poseidon MRA1 в воздухе над Северным морем при подлете к берегу Шотландии и легкомоторный самолет Grob G115E, курсировавший в небе Великобритании между городом Бедейл и деревней Майнскип. Кроме того, по состоянию на 20.10 мск еще два борта передали аварийный код Squawk 7700. Самолет авиакомпании United Airlines, совершавший рейс из лондонского "Хитроу" в Нью-Йорк подал сигнал в 19.26 мск и вернулся в Лондон. Также бизнес-джет Bombardier Challenger 604, зарегистрированный в Сан-Марино и выполнявший рейс из нигерийской Абуджи, передал код Squawk 7700 в 19.31 мск, после чего развернулся в сторону аэропорта вылета и сел там. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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40
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северное море, шотландия, великобритания, united airlines
Северное море, ШОТЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, United Airlines
21:03 15.10.2026 (обновлено: 21:06 15.10.2026)
 
Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток

Пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уже пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
В четверг аварийные сигналы уже подавали самолет авиакомпании Volotea при перелете из Тулузы в Кан, самолет-разведчик британских ВВС Boeing Poseidon MRA1 в воздухе над Северным морем при подлете к берегу Шотландии и легкомоторный самолет Grob G115E, курсировавший в небе Великобритании между городом Бедейл и деревней Майнскип.
Кроме того, по состоянию на 20.10 мск еще два борта передали аварийный код Squawk 7700. Самолет авиакомпании United Airlines, совершавший рейс из лондонского "Хитроу" в Нью-Йорк подал сигнал в 19.26 мск и вернулся в Лондон.
Также бизнес-джет Bombardier Challenger 604, зарегистрированный в Сан-Марино и выполнявший рейс из нигерийской Абуджи, передал код Squawk 7700 в 19.31 мск, после чего развернулся в сторону аэропорта вылета и сел там.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
Северное мореШОТЛАНДИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯUnited Airlines
 
 
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