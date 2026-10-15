https://1prime.ru/20261015/samolety-874306706.html

Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток

Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток - 15.10.2026, ПРАЙМ

Пять самолетов подали в полете аварийный сигнал с начала суток

Уже пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток, следует из изученных РИА Новости полетных данных. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:03+0300

2026-10-15T21:03+0300

2026-10-15T21:06+0300

северное море

шотландия

великобритания

united airlines

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874306706.jpg?1792087616

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Уже пять самолетов подали аварийный сигнал в ходе полета с начала суток, следует из изученных РИА Новости полетных данных. В четверг аварийные сигналы уже подавали самолет авиакомпании Volotea при перелете из Тулузы в Кан, самолет-разведчик британских ВВС Boeing Poseidon MRA1 в воздухе над Северным морем при подлете к берегу Шотландии и легкомоторный самолет Grob G115E, курсировавший в небе Великобритании между городом Бедейл и деревней Майнскип. Кроме того, по состоянию на 20.10 мск еще два борта передали аварийный код Squawk 7700. Самолет авиакомпании United Airlines, совершавший рейс из лондонского "Хитроу" в Нью-Йорк подал сигнал в 19.26 мск и вернулся в Лондон. Также бизнес-джет Bombardier Challenger 604, зарегистрированный в Сан-Марино и выполнявший рейс из нигерийской Абуджи, передал код Squawk 7700 в 19.31 мск, после чего развернулся в сторону аэропорта вылета и сел там. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

северное море

шотландия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северное море, шотландия, великобритания, united airlines