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Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии
Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии - 15.10.2026, ПРАЙМ
Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии
Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ города Сулина в Черном море, сообщил в четверг телеканал... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:50+0300
2026-10-15T09:50+0300
бизнес
сан-марино
черное море
румыния
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КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ города Сулина в Черном море, сообщил в четверг телеканал Digi 24 со ссылкой на Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM). Инцидент произошел на фоне регулярных воздушных тревог в приграничном румынском уезде Тулча, где системы ПВО фиксируют дроны вблизи морской границы и территориальных вод страны. "Моряки на борту судна под флагом Сан-Марино запросили поддержку у властей Румынии, сообщив о возгорании на борту. Судно находится в 14 морских милях от города Сулина, к нему уже направился спасательный экипаж, а минувшей ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения дронов близ Сулины и острова Змеиный", - утверждается в материале телеканала со ссылкой на спасателей и военных. По предварительным данным, сигнал бедствия поступил около 7.00 (совпадает с мск), а само судно перевозит химические вещества. Причина возгорания пока официально не установлена, версия о попадании беспилотника проверяется. Это уже второй инцидент с гражданскими судами в данном районе за последние сутки. Вечером в среду специалисты ARSVOM также выходили на спасательную операцию близ Сулины после сообщений об атаке на другое судно. Никто из моряков не пострадал: экипаж остался на борту, а двигатели корабля сохранили работоспособность.
сан-марино
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бизнес, сан-марино, черное море, румыния
Бизнес, САН-МАРИНО, Черное море, РУМЫНИЯ
09:50 15.10.2026
 
Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии

Digi 24: экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей

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КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ города Сулина в Черном море, сообщил в четверг телеканал Digi 24 со ссылкой на Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).
Инцидент произошел на фоне регулярных воздушных тревог в приграничном румынском уезде Тулча, где системы ПВО фиксируют дроны вблизи морской границы и территориальных вод страны.
"Моряки на борту судна под флагом Сан-Марино запросили поддержку у властей Румынии, сообщив о возгорании на борту. Судно находится в 14 морских милях от города Сулина, к нему уже направился спасательный экипаж, а минувшей ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения дронов близ Сулины и острова Змеиный", - утверждается в материале телеканала со ссылкой на спасателей и военных.
По предварительным данным, сигнал бедствия поступил около 7.00 (совпадает с мск), а само судно перевозит химические вещества. Причина возгорания пока официально не установлена, версия о попадании беспилотника проверяется. Это уже второй инцидент с гражданскими судами в данном районе за последние сутки.
Вечером в среду специалисты ARSVOM также выходили на спасательную операцию близ Сулины после сообщений об атаке на другое судно. Никто из моряков не пострадал: экипаж остался на борту, а двигатели корабля сохранили работоспособность.
 
БизнесСАН-МАРИНОЧерное мореРУМЫНИЯ
 
 
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