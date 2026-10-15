https://1prime.ru/20261015/san-marino-874261604.html

Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии

Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии - 15.10.2026, ПРАЙМ

Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у Румынии

Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ города Сулина в Черном море, сообщил в четверг телеканал... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:50+0300

2026-10-15T09:50+0300

2026-10-15T09:50+0300

бизнес

сан-марино

черное море

румыния

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874261604.jpg?1792047020

КИШИНЕВ, 15 окт – ПРАЙМ. Экипаж танкера под флагом Сан-Марино запросил помощь у румынских спасателей из-за пожара на борту близ города Сулина в Черном море, сообщил в четверг телеканал Digi 24 со ссылкой на Румынское агентство по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM). Инцидент произошел на фоне регулярных воздушных тревог в приграничном румынском уезде Тулча, где системы ПВО фиксируют дроны вблизи морской границы и территориальных вод страны. "Моряки на борту судна под флагом Сан-Марино запросили поддержку у властей Румынии, сообщив о возгорании на борту. Судно находится в 14 морских милях от города Сулина, к нему уже направился спасательный экипаж, а минувшей ночью в небо поднимали боевые самолеты после обнаружения дронов близ Сулины и острова Змеиный", - утверждается в материале телеканала со ссылкой на спасателей и военных. По предварительным данным, сигнал бедствия поступил около 7.00 (совпадает с мск), а само судно перевозит химические вещества. Причина возгорания пока официально не установлена, версия о попадании беспилотника проверяется. Это уже второй инцидент с гражданскими судами в данном районе за последние сутки. Вечером в среду специалисты ARSVOM также выходили на спасательную операцию близ Сулины после сообщений об атаке на другое судно. Никто из моряков не пострадал: экипаж остался на борту, а двигатели корабля сохранили работоспособность.

сан-марино

черное море

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сан-марино, черное море, румыния