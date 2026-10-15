https://1prime.ru/20261015/saransk-874254984.html
В аэропортах Саранска, Саратова и Пензы сняли ограничения
В аэропортах Саранска, Саратова и Пензы сняли ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Саранска, Саратова и Пензы сняли ограничения
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саранска, Саратова и Пензы, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T00:20+0300
2026-10-15T00:20+0300
2026-10-15T00:20+0300
бизнес
россия
саранск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874254984.jpg?1792012842
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саранска, Саратова и Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Саранска, Саратова "Гагарин" и Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
саранск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, саранск, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, САРАНСК, Росавиация
В аэропортах Саранска, Саратова и Пензы сняли ограничения
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Саранска, Саратова и Пензы
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саранска, Саратова и Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Саранска, Саратова "Гагарин" и Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.