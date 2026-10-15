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В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:17+0300
2026-10-15T12:17+0300
2026-10-15T12:17+0300
бизнес
саранск
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саранск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, саранск, росавиация
Бизнес, САРАНСК, Росавиация
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов