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В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите - 15.10.2026, ПРАЙМ
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В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите
В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите
Банк может отказать в оформлении кредита в случае наличия просрочек, высокой долговой нагрузки или отсутствия актуальной информации о доходах, рассказали РИА... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T02:36+0300
2026-10-15T02:36+0300
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк может отказать в оформлении кредита в случае наличия просрочек, высокой долговой нагрузки или отсутствия актуальной информации о доходах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. "Если кредит сейчас не одобрен, важно разобраться, какие факторы могли повлиять на решение. Это может быть наличие просрочек, высокая долговая нагрузка, недостаток актуальной информации о доходах или другие параметры финансового профиля", - говорится в сообщении. Кредитная история формируется на основе того, насколько человек своевременно выполняет свои финансовые обязательства, пояснили в банке. Чтобы ее сохранить, важно не допускать просрочек, контролировать текущую кредитную нагрузку и оценивать свои возможности перед оформлением новых обязательств, отметили там. Также в Сбербанке добавили, что цифровые сервисы помогают клиентам лучше понимать свою финансовую ситуацию. "Например, в "Сбербанк Онлайн" после кредитного решения клиент может получить персональные рекомендации: подтвердить доход через "Госуслуги", обратить внимание на просрочки, снизить кредитную нагрузку или пересмотреть лимиты по кредитным картам. Такие подсказки помогают понять, какие шаги могут быть актуальны именно в конкретной ситуации клиента", - подытожили там.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
02:36 15.10.2026
 
В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите

Сбербанк предупредил о риске отказа в оформлении кредита из-за просрочек

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк может отказать в оформлении кредита в случае наличия просрочек, высокой долговой нагрузки или отсутствия актуальной информации о доходах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"Если кредит сейчас не одобрен, важно разобраться, какие факторы могли повлиять на решение. Это может быть наличие просрочек, высокая долговая нагрузка, недостаток актуальной информации о доходах или другие параметры финансового профиля", - говорится в сообщении.
Кредитная история формируется на основе того, насколько человек своевременно выполняет свои финансовые обязательства, пояснили в банке. Чтобы ее сохранить, важно не допускать просрочек, контролировать текущую кредитную нагрузку и оценивать свои возможности перед оформлением новых обязательств, отметили там.
Также в Сбербанке добавили, что цифровые сервисы помогают клиентам лучше понимать свою финансовую ситуацию.
"Например, в "Сбербанк Онлайн" после кредитного решения клиент может получить персональные рекомендации: подтвердить доход через "Госуслуги", обратить внимание на просрочки, снизить кредитную нагрузку или пересмотреть лимиты по кредитным картам. Такие подсказки помогают понять, какие шаги могут быть актуальны именно в конкретной ситуации клиента", - подытожили там.
 
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