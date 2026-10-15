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В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите

В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, когда банк может отказать в кредите

Банк может отказать в оформлении кредита в случае наличия просрочек, высокой долговой нагрузки или отсутствия актуальной информации о доходах, рассказали РИА... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T02:36+0300

2026-10-15T02:36+0300

2026-10-15T02:36+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк может отказать в оформлении кредита в случае наличия просрочек, высокой долговой нагрузки или отсутствия актуальной информации о доходах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. "Если кредит сейчас не одобрен, важно разобраться, какие факторы могли повлиять на решение. Это может быть наличие просрочек, высокая долговая нагрузка, недостаток актуальной информации о доходах или другие параметры финансового профиля", - говорится в сообщении. Кредитная история формируется на основе того, насколько человек своевременно выполняет свои финансовые обязательства, пояснили в банке. Чтобы ее сохранить, важно не допускать просрочек, контролировать текущую кредитную нагрузку и оценивать свои возможности перед оформлением новых обязательств, отметили там. Также в Сбербанке добавили, что цифровые сервисы помогают клиентам лучше понимать свою финансовую ситуацию. "Например, в "Сбербанк Онлайн" после кредитного решения клиент может получить персональные рекомендации: подтвердить доход через "Госуслуги", обратить внимание на просрочки, снизить кредитную нагрузку или пересмотреть лимиты по кредитным картам. Такие подсказки помогают понять, какие шаги могут быть актуальны именно в конкретной ситуации клиента", - подытожили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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