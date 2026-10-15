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Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства

Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства - 15.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства

Сбербанк совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:14+0300

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БАРНАУЛ, 15 окт – ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Сбера "Манжерок". "Сбер совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) создаст в Горно-Алтайске современный колледж – Школу гастрономии и гостеприимства. Новый колледж позволит обеспечить курорт "Манжерок" и всю туристическую отрасль региона профессиональными кадрами", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что начало работы колледжа запланировано на конец 2027 года. Уже разработана концепция будущего здания школы с просторными учебными кухнями, специализированными аудиториями и учебным рестораном, управление которым студенты будут вести самостоятельно под руководством опытных наставников. "Колледж будет готовить специалистов по нескольким направлениям: кулинарное дело, кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Срок обучения по основным программам составит от двух до трех лет. К 2030 году планируется выйти на плановую численность студентов – порядка 400 человек", – добавили в пресс-службе. Помимо базового образования предусмотрены ускоренные программы, которые позволят оперативно закрывать кадровые потребности курорта "Манжерок" и других туристических объектов региона. Проект поддержан Правительством Республики Алтай и будет реализован при поддержке Сбера. Индустриальным партнером колледжа выступит курорт "Манжерок".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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