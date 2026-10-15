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Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства
Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства - 15.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства
Сбербанк совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:14+0300
2026-10-15T15:18+0300
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БАРНАУЛ, 15 окт – ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Сбера "Манжерок". "Сбер совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) создаст в Горно-Алтайске современный колледж – Школу гастрономии и гостеприимства. Новый колледж позволит обеспечить курорт "Манжерок" и всю туристическую отрасль региона профессиональными кадрами", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что начало работы колледжа запланировано на конец 2027 года. Уже разработана концепция будущего здания школы с просторными учебными кухнями, специализированными аудиториями и учебным рестораном, управление которым студенты будут вести самостоятельно под руководством опытных наставников. "Колледж будет готовить специалистов по нескольким направлениям: кулинарное дело, кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Срок обучения по основным программам составит от двух до трех лет. К 2030 году планируется выйти на плановую численность студентов – порядка 400 человек", – добавили в пресс-службе. Помимо базового образования предусмотрены ускоренные программы, которые позволят оперативно закрывать кадровые потребности курорта "Манжерок" и других туристических объектов региона. Проект поддержан Правительством Республики Алтай и будет реализован при поддержке Сбера. Индустриальным партнером колледжа выступит курорт "Манжерок".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
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Банки, Бизнес, Финансы
15:14 15.10.2026 (обновлено: 15:18 15.10.2026)
 
Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства

Сбербанк откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года

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БАРНАУЛ, 15 окт – ПРАЙМ. Сбербанк совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета откроет в Горно-Алтайске Школу гастрономии и гостеприимства в конце 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта Сбера "Манжерок".
"Сбер совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета (СФУ) создаст в Горно-Алтайске современный колледж – Школу гастрономии и гостеприимства. Новый колледж позволит обеспечить курорт "Манжерок" и всю туристическую отрасль региона профессиональными кадрами", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что начало работы колледжа запланировано на конец 2027 года. Уже разработана концепция будущего здания школы с просторными учебными кухнями, специализированными аудиториями и учебным рестораном, управление которым студенты будут вести самостоятельно под руководством опытных наставников.
"Колледж будет готовить специалистов по нескольким направлениям: кулинарное дело, кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Срок обучения по основным программам составит от двух до трех лет. К 2030 году планируется выйти на плановую численность студентов – порядка 400 человек", – добавили в пресс-службе.
Помимо базового образования предусмотрены ускоренные программы, которые позволят оперативно закрывать кадровые потребности курорта "Манжерок" и других туристических объектов региона.
Проект поддержан Правительством Республики Алтай и будет реализован при поддержке Сбера. Индустриальным партнером колледжа выступит курорт "Манжерок".
 
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