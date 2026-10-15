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Середюк предложил размещать дата-центры в угольных карьерах в Кузбассе

Середюк предложил размещать дата-центры в угольных карьерах в Кузбассе - 15.10.2026, ПРАЙМ

Середюк предложил размещать дата-центры в угольных карьерах в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе работы форума "Российская энергетическая неделя" предложил размещать дата-центры в отработанных угольных... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:02+0300

2026-10-15T12:02+0300

2026-10-15T12:02+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в ходе работы форума "Российская энергетическая неделя" предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах в Кузбассе. "Размещение дата-центров, они могут размещаться в отработанных разрезах наших карьеров, наших угольных предприятий, которые сегодня угольщики должны рекультивировать, должны засыпать, облагораживать. Но это, грубо говоря, такая большая яма, 300 метров глубиной", - сказал Середюк журналистам на форуме. По его словам, размещение всей инфраструктуры дата-центра, вычислительного центра, майнинг-центра в отработанном угольном разрезе позволит решать вопросы охлаждения, климатические вопросы. "И капексы, то есть капитальные затраты на создание таких дата-центров, будут минимальны", - добавил Середюк. Как отметил глава Кузбасса в ходе сессии "Новый инвестиционный цикл в угольной отрасли России" в рамках форума, подземные воды можно будет использовать в охлаждении техники и, кроме того, по его словам, размещение ЦОДа в отработке углеводоразреза повышает степень защищенности объекта от внешних воздействий. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости — информационный партнер форума.

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