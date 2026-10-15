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Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе производятся

Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе производятся - 15.10.2026, ПРАЙМ

Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе производятся

Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе в размере 584,5 миллиона рублей уже производятся, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:28+0300

2026-10-15T17:28+0300

2026-10-15T17:28+0300

туризм

бизнес

севастополь

крым

дмитрий чернышенко

михаил развожаев

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Выплаты на поддержку туристической индустрии в Севастополе в размере 584,5 миллиона рублей уже производятся, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В июле правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока. Так, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю. Как отметили в аппарате, Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На ней обсудили развитие туризма и образования в регионе. "Решением председателя правительства Михаила Мишустина выделено 584,5 миллиона рублей на поддержку туриндустрии в Севастополе. Выплаты уже производятся", - говорится в сообщении. По словам Чернышенко, Севастополь является "жемчужиной черноморского побережья". Так, благодаря масштабному "Севастопольскому туристическому кластеру" в регионе появится не только дополнительный курорт, но и 3 тысячи новых рабочих мест. Работа над ним идет в рамках масштабного федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Как отметили в аппарате, в Севастополе в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" поддержку уже получили 40 проектов, предусматривающих создание новых туристских маршрутов и приобретение специализированного туристского оборудования. Помимо этого в городе реализуются приоритетные проекты "Терруар Севастополь" и "Развитие Балаклавы", развивается историко-патриотический, событийный, культурно-познавательный, винный и гастрономический, активный туризм. "В рамках льготного кредитования в Севастополе строится гостиничный комплекс "Севастополь" 5 звезд, а также акватермальный комплекс", - заключили там.

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туризм, бизнес, севастополь, крым, дмитрий чернышенко, михаил развожаев, михаил мишустин