https://1prime.ru/20261015/sgk-874259794.html
СГК заменила около 10% всех своих теплосетей за пять лет
СГК заменила около 10% всех своих теплосетей за пять лет - 15.10.2026, ПРАЙМ
СГК заменила около 10% всех своих теплосетей за пять лет
Сибирская генерирующая компания (СГК) заменила около 10% всех своих теплосетей в регионах присутствия за последние пять лет, ставит целью ускорить обновление... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:16+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сибирская генерирующая компания (СГК) заменила около 10% всех своих теплосетей в регионах присутствия за последние пять лет, ставит целью ускорить обновление сетей с 2% до 2,5% в год, заявил РИА Новости председатель совета директоров компании Юрий Малявкин.
"За пять лет СГК заменила более 1026 километров теплосетей - около 10% всех сетей компании. Сейчас обновляется больше 2% сетей в год, цель - 2,5%. Основные источники средств - "альтернативная котельная" и концессии", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
В Новосибирске за пять лет было обновлено 293 километра теплосетей, или 11% от всех в городе. В 2026 году было заменено более 60 километров сетей. В Красноярске - 190 километров, 9% всех городских теплосетей. В 2026 году - около 55 километров на 80 участках. В Барнауле - 206 километров, или 12%. В 2026 году СГК обновила там 42,5 километра теплосетей.
Малявкин отметил, в подготовку к прошлой зиме СГК вложила 17,5 миллиарда рублей. Из них 7,9 миллиарда рублей пошли на замену сетей по "альтернативной котельной", 1,9 миллиарда рублей - по концессиям.
В результате обновления теплосетей по итогам отопительного сезона прошлого года число дефектов на сетях снизилось более чем на 10%, а среднее время устранения повреждения сократилось на 16% - до пяти часов при нормативе восемь. В Новосибирске, где накопленный износ был самым высоким и где у СГК самый большой объем работ, число аварийных ситуаций за три года снизилось на 20%.
"Скажу честно, быстро ее (проблему с устаревшими теплосетями - ред.) не решить. Износ копился десятилетиями, и даже при обновлении 2,5% сетей в год полный цикл займет около 40 лет. Поэтому задача не в том, чтобы заменить все сразу. Задача - остановить рост износа и снять остроту аварий, заменяя прежде всего участки, которые реально угрожают надежности", - пояснил Малявкин.
Он добавил, что в городах, где "альтернативная котельная" работает несколько лет, повреждаемость теплосетей уже устойчиво снижается.
"Острота проблемы уйдет там, где у компании будет стабильный источник денег на замену сетей на 10-15 лет вперед. Это тариф, реально покрывающий затраты на ремонт, и правила, которые не меняются каждый год. Тогда сети можно менять по плану, а не латать после аварий. Это вопрос не технологий, а последовательности решений", - заключил Малявкин.
"Альтернативная котельная" - неофициальное название метода расчета тарифов на тепло. На основе этого метода рассчитывается предельный уровень цены на тепло, дороже которого продавать его нельзя. Данная модель действует в случае отнесения муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения, это решение принимает правительство РФ. Новый механизм расчета действует в РФ с 2018 года. Решение о переходе населенного пункта к альтернативной котельной принимают региональные власти.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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новосибирск, красноярск, москва
НОВОСИБИРСК, Красноярск, МОСКВА
СГК заменила около 10% всех своих теплосетей за пять лет
СГК за пять лет заменила около 10% всех своих теплосетей в регионах присутствия
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Сибирская генерирующая компания (СГК) заменила около 10% всех своих теплосетей в регионах присутствия за последние пять лет, ставит целью ускорить обновление сетей с 2% до 2,5% в год, заявил РИА Новости председатель совета директоров компании Юрий Малявкин.
"За пять лет СГК заменила более 1026 километров теплосетей - около 10% всех сетей компании. Сейчас обновляется больше 2% сетей в год, цель - 2,5%. Основные источники средств - "альтернативная котельная" и концессии", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
В Новосибирске за пять лет было обновлено 293 километра теплосетей, или 11% от всех в городе. В 2026 году было заменено более 60 километров сетей. В Красноярске - 190 километров, 9% всех городских теплосетей. В 2026 году - около 55 километров на 80 участках. В Барнауле - 206 километров, или 12%. В 2026 году СГК обновила там 42,5 километра теплосетей.
Малявкин отметил, в подготовку к прошлой зиме СГК вложила 17,5 миллиарда рублей. Из них 7,9 миллиарда рублей пошли на замену сетей по "альтернативной котельной", 1,9 миллиарда рублей - по концессиям.
В результате обновления теплосетей по итогам отопительного сезона прошлого года число дефектов на сетях снизилось более чем на 10%, а среднее время устранения повреждения сократилось на 16% - до пяти часов при нормативе восемь. В Новосибирске, где накопленный износ был самым высоким и где у СГК самый большой объем работ, число аварийных ситуаций за три года снизилось на 20%.
"Скажу честно, быстро ее (проблему с устаревшими теплосетями - ред.) не решить. Износ копился десятилетиями, и даже при обновлении 2,5% сетей в год полный цикл займет около 40 лет. Поэтому задача не в том, чтобы заменить все сразу. Задача - остановить рост износа и снять остроту аварий, заменяя прежде всего участки, которые реально угрожают надежности", - пояснил Малявкин.
Он добавил, что в городах, где "альтернативная котельная" работает несколько лет, повреждаемость теплосетей уже устойчиво снижается.
"Острота проблемы уйдет там, где у компании будет стабильный источник денег на замену сетей на 10-15 лет вперед. Это тариф, реально покрывающий затраты на ремонт, и правила, которые не меняются каждый год. Тогда сети можно менять по плану, а не латать после аварий. Это вопрос не технологий, а последовательности решений", - заключил Малявкин.
"Альтернативная котельная" - неофициальное название метода расчета тарифов на тепло. На основе этого метода рассчитывается предельный уровень цены на тепло, дороже которого продавать его нельзя. Данная модель действует в случае отнесения муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения, это решение принимает правительство РФ. Новый механизм расчета действует в РФ с 2018 года. Решение о переходе населенного пункта к альтернативной котельной принимают региональные власти.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.