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В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей

В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей

Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с Гарри Поттером, Пиноккио и "Властелином колец", на 1,5 миллиона рублей нашли в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:21+0300

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финансы

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с Гарри Поттером, Пиноккио и "Властелином колец", на 1,5 миллиона рублей нашли в аэропорту "Шереметьево" у россиянки, прибывшей из Стамбула, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили коллекционные монеты стоимостью более 1,5 миллиона рублей у 25-летней россиянки, прибывшей из Стамбула... С помощью рентген-машины в ее чемодане инспекторы выявили 87 монет в подарочных коробках", - говорится в сообщении. Как следует из фото, предоставленных пресс-службой ведомства, на некоторых коробках с коллекционными монетами изображены герои и названия таких известных франшиз, как "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Также на нескольких упаковках изображен персонаж мультфильма "Пиноккио", а еще - знаки зодиака и названия нескольких городов и стран. Отмечается, что женщину остановили в ходе выборочного контроля, она заявила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает. Экспертиза выявила, что они сделаны из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля, цинка и являются предметом коллекционирования. "Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией", - добавили в ФТС.

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финансы, стамбул, гарри поттер, фтс, фтс россии, аэропорт шереметьево