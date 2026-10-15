https://1prime.ru/20261015/sheremetevo-874271089.html
В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей
В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей
Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с Гарри Поттером, Пиноккио и "Властелином колец", на 1,5 миллиона рублей нашли в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:21+0300
2026-10-15T12:21+0300
2026-10-15T12:29+0300
финансы
стамбул
гарри поттер
фтс
фтс россии
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874271089.jpg?1792056587
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с Гарри Поттером, Пиноккио и "Властелином колец", на 1,5 миллиона рублей нашли в аэропорту "Шереметьево" у россиянки, прибывшей из Стамбула, сообщает пресс-служба ФТС России. "Шереметьевские таможенники обнаружили коллекционные монеты стоимостью более 1,5 миллиона рублей у 25-летней россиянки, прибывшей из Стамбула... С помощью рентген-машины в ее чемодане инспекторы выявили 87 монет в подарочных коробках", - говорится в сообщении. Как следует из фото, предоставленных пресс-службой ведомства, на некоторых коробках с коллекционными монетами изображены герои и названия таких известных франшиз, как "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Также на нескольких упаковках изображен персонаж мультфильма "Пиноккио", а еще - знаки зодиака и названия нескольких городов и стран. Отмечается, что женщину остановили в ходе выборочного контроля, она заявила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает. Экспертиза выявила, что они сделаны из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля, цинка и являются предметом коллекционирования. "Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией", - добавили в ФТС.
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, стамбул, гарри поттер, фтс, фтс россии, аэропорт шереметьево
Финансы, Стамбул, Гарри Поттер, ФТС, ФТС России, аэропорт Шереметьево
В Шереметьево у россиянки нашли монеты на 1,5 млн рублей
В коробках с Гарри Поттером и Пиноккио везли 87 коллекционных монет из Стамбула
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Незадекларированные коллекционные монеты в подарочных коробках, в том числе с Гарри Поттером, Пиноккио и "Властелином колец", на 1,5 миллиона рублей нашли в аэропорту "Шереметьево" у россиянки, прибывшей из Стамбула, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Шереметьевские таможенники обнаружили коллекционные монеты стоимостью более 1,5 миллиона рублей у 25-летней россиянки, прибывшей из Стамбула... С помощью рентген-машины в ее чемодане инспекторы выявили 87 монет в подарочных коробках", - говорится в сообщении.
Как следует из фото, предоставленных пресс-службой ведомства, на некоторых коробках с коллекционными монетами изображены герои и названия таких известных франшиз, как "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Также на нескольких упаковках изображен персонаж мультфильма "Пиноккио", а еще - знаки зодиака и названия нескольких городов и стран.
Отмечается, что женщину остановили в ходе выборочного контроля, она заявила, что монеты везет для себя и об их стоимости не знает. Экспертиза выявила, что они сделаны из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля, цинка и являются предметом коллекционирования.
"Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией", - добавили в ФТС.