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Силуанов заявил о сокращении резервов устойчивости мировой экономики
Силуанов заявил о сокращении резервов устойчивости мировой экономики - 15.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов заявил о сокращении резервов устойчивости мировой экономики
Мировая экономика справляется с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости растут, и для преодоления этих вызовов необходимо... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:25+0300
2026-10-15T18:25+0300
2026-10-15T18:25+0300
финансы
бангкок
антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика справляется с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости растут, и для преодоления этих вызовов необходимо больше внимания уделять устранению их первопричин, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в Бангкоке.
"Мировая экономика продолжает справляться с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости нарастают. С последней встречи "Группы 20" полтора месяца назад ситуация лишь усугубилась", - говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на слова министра.
В частности, запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добычная и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос. Доверие к бюджетной политике также не укрепляется, поясняется в материалах.
"Для преодоления этих вызовов недостаточно дополнительных экономических стимулов. Необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризисных явлений на устранение первопричин – бюджетных дисбалансов и геополитических факторов. Без этого невозможно сформировать основу для устойчивого роста, можно лишь смягчить последствия, да и то в ущерб долгосрочной стабильности", – подчеркнул Силуанов.
Развитие технологий, являющееся драйвером экономики, будет упираться в эти первопричины. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта растут, но вместе с ними растет потребность в заемном финансировании, которое дорожает. Конкуренция за долгосрочные финансовые ресурсы усиливается, без сокращения бюджетных дефицитов все меньше капитала будет доступно для частных инвестиций, отметил Силуанов.
"Для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо проведение выверенной бюджетной политики и сокращение бюджетных дефицитов. Сегодня надо решать две задачи – укрепление стабильности государственных финансов и обеспечение экономики долгосрочным капиталом. От этого будет зависеть ее устойчивость и долгосрочные темпы роста", – сказал министр.
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финансы, бангкок, антон силуанов, минфин
Финансы, БАНГКОК, Антон Силуанов, Минфин
Силуанов заявил о сокращении резервов устойчивости мировой экономики
Силуанов: мир справляется с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировая экономика справляется с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости растут, и для преодоления этих вызовов необходимо больше внимания уделять устранению их первопричин, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" в Бангкоке.
"Мировая экономика продолжает справляться с внешними шоками, но резервы устойчивости сокращаются, а системные уязвимости нарастают. С последней встречи "Группы 20" полтора месяца назад ситуация лишь усугубилась", - говорится в материалах на сайте Минфина со ссылкой на слова министра.
В частности, запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добычная и перерабатывающая инфраструктура под ударом, а рост цен на топливо оказывает давление на платежеспособный спрос. Доверие к бюджетной политике также не укрепляется, поясняется в материалах.
"Для преодоления этих вызовов недостаточно дополнительных экономических стимулов. Необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризисных явлений на устранение первопричин – бюджетных дисбалансов и геополитических факторов. Без этого невозможно сформировать основу для устойчивого роста, можно лишь смягчить последствия, да и то в ущерб долгосрочной стабильности", – подчеркнул Силуанов.
Развитие технологий, являющееся драйвером экономики, будет упираться в эти первопричины. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта растут, но вместе с ними растет потребность в заемном финансировании, которое дорожает. Конкуренция за долгосрочные финансовые ресурсы усиливается, без сокращения бюджетных дефицитов все меньше капитала будет доступно для частных инвестиций, отметил Силуанов.
"Для обеспечения финансовой стабильности в мире необходимо проведение выверенной бюджетной политики и сокращение бюджетных дефицитов. Сегодня надо решать две задачи – укрепление стабильности государственных финансов и обеспечение экономики долгосрочным капиталом. От этого будет зависеть ее устойчивость и долгосрочные темпы роста", – сказал министр.