https://1prime.ru/20261015/sistema-874267997.html
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:43+0300
2026-10-15T11:43+0300
2026-10-15T11:43+0300
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874267997.jpg?1792053828
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В начале октября выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных.
Выполнены регламентные работы на свыше 130 тысяч километров электрических, порядка 3,5 тысячи километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
Заммэра Бирюков: системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В начале октября выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных.
Выполнены регламентные работы на свыше 130 тысяч километров электрических, порядка 3,5 тысячи километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.