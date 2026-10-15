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Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме

Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ

Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме

Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

2026-10-15T11:43+0300

москва

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В начале октября выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Выполнены регламентные работы на свыше 130 тысяч километров электрических, порядка 3,5 тысячи километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.

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