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Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме
Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:43+0300
2026-10-15T11:43+0300
москва
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В начале октября выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Выполнены регламентные работы на свыше 130 тысяч километров электрических, порядка 3,5 тысячи километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.
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МОСКВА
11:43 15.10.2026
 
Системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме

Заммэра Бирюков: системы теплоснабжения Москвы работают в зимнем режиме

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Системы теплоснабжения столицы работают в зимнем режиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В начале октября выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. Благодаря проведенной ранее подготовке, все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками. В настоящее время все системы теплоснабжения работают в зимнем режиме", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла было задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных.
Выполнены регламентные работы на свыше 130 тысяч километров электрических, порядка 3,5 тысячи километров газовых, более 13,2 тысячи километров водопроводных и 9,8 тысячи километров канализационных сетей.
 
МОСКВА
 
 
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