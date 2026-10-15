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СМИ: электросети и система отопления Украины находятся в худшем состоянии
СМИ: электросети и система отопления Украины находятся в худшем состоянии - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: электросети и система отопления Украины находятся в худшем состоянии
Электросети и система отопления на Украине находятся в худшем состоянии, чем за последние несколько лет, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:35+0300
2026-10-15T09:35+0300
2026-10-15T09:35+0300
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киев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Электросети и система отопления на Украине находятся в худшем состоянии, чем за последние несколько лет, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Электроэнергетическая сеть и системы централизованного отопления Украины уже находятся в худшем состоянии, чем по окончании предыдущих зим, а нынешняя зима еще даже не началась", - пишет Чемпион.
В августе украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%, и в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.
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мировая экономика, украина, киев
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев
СМИ: электросети и система отопления Украины находятся в худшем состоянии
Блумберг: электросети и системы отопления на Украине находятся в худшем состоянии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Электросети и система отопления на Украине находятся в худшем состоянии, чем за последние несколько лет, пишет колумнист агентства Блумберг Марк Чемпион.
"Электроэнергетическая сеть и системы централизованного отопления Украины уже находятся в худшем состоянии, чем по окончании предыдущих зим, а нынешняя зима еще даже не началась", - пишет Чемпион.
В августе украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%, и в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.