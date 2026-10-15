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СМИ: охрана резиденций Нетаньяху обошлась в 41 миллион долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: охрана резиденций Нетаньяху обошлась в 41 миллион долларов
СМИ: охрана резиденций Нетаньяху обошлась в 41 миллион долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: охрана резиденций Нетаньяху обошлась в 41 миллион долларов
Охрана резиденций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обошлась примерно в 41 миллион долларов за период с 2023 года по 2026 год, сообщил в четверг... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:58+0300
2026-10-15T16:58+0300
мировая экономика
общество
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – ПРАЙМ. Охрана резиденций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обошлась примерно в 41 миллион долларов за период с 2023 года по 2026 год, сообщил в четверг израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на правительственные документы. "Аппарат премьер-министра Израиля выделил более 127 миллионов шекелей (около 41 миллиона долларов) на проекты по обеспечению безопасности и охраны резиденций премьер-министра в период с 2023 по октябрь 2026 года", - говорится в сообщении. В документе отмечается, что средства направлялись на обеспечение безопасности всех объектов недвижимости, включая официальные и частные резиденции действующего и бывших премьер-министров. При этом в отчетах приводятся общие расходы за каждый год без разбивки по отдельным объектам. Так, в 2023 году на эти цели выделили 3,5 миллиона долларов, в 2024 году расходы составили почти 9 миллионов долларов, в 2025 году они резко выросли до 23,4 миллиона долларов, а с января по октябрь 2026 года было потрачено еще около 5,2 миллиона долларов. В аппарате премьер-министра объяснили резкий рост расходов по сравнению с 2024 годом изменением ситуации с безопасностью, потребовавшим значительных вложений в охрану официальной резиденции. В октябре 2024 года шиитское движение "Хезболлах" запустило беспилотник в сторону резиденции израильского премьера. Канцелярия Нетаньяху заявила, что премьера и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет.
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мировая экономика, общество , израиль, биньямин нетаньяху
Мировая экономика, Общество , ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
16:58 15.10.2026
 
СМИ: охрана резиденций Нетаньяху обошлась в 41 миллион долларов

Ynet: охрана резиденций Нетаньяху обошлась примерно в 41 миллион долларов за три года

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019 - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт – ПРАЙМ. Охрана резиденций премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обошлась примерно в 41 миллион долларов за период с 2023 года по 2026 год, сообщил в четверг израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на правительственные документы.
"Аппарат премьер-министра Израиля выделил более 127 миллионов шекелей (около 41 миллиона долларов) на проекты по обеспечению безопасности и охраны резиденций премьер-министра в период с 2023 по октябрь 2026 года", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что средства направлялись на обеспечение безопасности всех объектов недвижимости, включая официальные и частные резиденции действующего и бывших премьер-министров. При этом в отчетах приводятся общие расходы за каждый год без разбивки по отдельным объектам.
Так, в 2023 году на эти цели выделили 3,5 миллиона долларов, в 2024 году расходы составили почти 9 миллионов долларов, в 2025 году они резко выросли до 23,4 миллиона долларов, а с января по октябрь 2026 года было потрачено еще около 5,2 миллиона долларов.
В аппарате премьер-министра объяснили резкий рост расходов по сравнению с 2024 годом изменением ситуации с безопасностью, потребовавшим значительных вложений в охрану официальной резиденции.
В октябре 2024 года шиитское движение "Хезболлах" запустило беспилотник в сторону резиденции израильского премьера. Канцелярия Нетаньяху заявила, что премьера и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет.
 
Мировая экономикаОбществоИЗРАИЛЬБиньямин Нетаньяху
 
 
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