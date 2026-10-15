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Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом - 15.10.2026, ПРАЙМ
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом
Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:10+0300
2026-10-15T17:10+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в Белом доме, пишет газета Telegraph. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. "Зеленский... опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года", - пишет издание. Ранее британский журнал Spectator отметил, что испорченные отношения, возможно, уже не восстановить. В свою очередь, политолог Денис Денисов в беседе с "Известиями" отметил, что обострение отношений между Вашингтоном и Киевом может усилить внутриполитическую напряженность на Украине. "Нынешнее охлаждение американо-украинских отношений - безусловно, важный фактор, который может способствовать завершению конфликта", - сказал Денисов. Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как заявил президент США в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
17:10 15.10.2026
 
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом

Telegraph: отношения Зеленского и Трампа упали до уровня перепалки в Белом доме

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в Белом доме, пишет газета Telegraph.
Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
"Зеленский... опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года", - пишет издание.
Ранее британский журнал Spectator отметил, что испорченные отношения, возможно, уже не восстановить.
В свою очередь, политолог Денис Денисов в беседе с "Известиями" отметил, что обострение отношений между Вашингтоном и Киевом может усилить внутриполитическую напряженность на Украине.
"Нынешнее охлаждение американо-украинских отношений - безусловно, важный фактор, который может способствовать завершению конфликта", - сказал Денисов.
Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как заявил президент США в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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