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Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом

Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом - 15.10.2026, ПРАЙМ

Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом

Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:10+0300

2026-10-15T17:10+0300

2026-10-15T17:10+0300

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мировая экономика

сша

украина

вашингтон

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в Белом доме, пишет газета Telegraph. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. "Зеленский... опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года", - пишет издание. Ранее британский журнал Spectator отметил, что испорченные отношения, возможно, уже не восстановить. В свою очередь, политолог Денис Денисов в беседе с "Известиями" отметил, что обострение отношений между Вашингтоном и Киевом может усилить внутриполитическую напряженность на Украине. "Нынешнее охлаждение американо-украинских отношений - безусловно, важный фактор, который может способствовать завершению конфликта", - сказал Денисов. Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как заявил президент США в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

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общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп