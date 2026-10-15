https://1prime.ru/20261015/smi-874293447.html
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом - 15.10.2026, ПРАЙМ
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом
Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:10+0300
2026-10-15T17:10+0300
2026-10-15T17:10+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
вашингтон
владимир зеленский
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в Белом доме, пишет газета Telegraph. Трамп 28 февраля 2025 года отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. "Зеленский... опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года", - пишет издание. Ранее британский журнал Spectator отметил, что испорченные отношения, возможно, уже не восстановить. В свою очередь, политолог Денис Денисов в беседе с "Известиями" отметил, что обострение отношений между Вашингтоном и Киевом может усилить внутриполитическую напряженность на Украине. "Нынешнее охлаждение американо-украинских отношений - безусловно, важный фактор, который может способствовать завершению конфликта", - сказал Денисов. Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как заявил президент США в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Telegraph: Зеленский подорвал отношения с Трампом
Telegraph: отношения Зеленского и Трампа упали до уровня перепалки в Белом доме
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим поведением довел отношения с президентом США Дональдом Трампом до низкого уровня, которого не наблюдалось со времен их перепалки в Белом доме, пишет газета Telegraph.
Трамп
28 февраля 2025 года отчитал Зеленского
в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.
"Зеленский... опустил их отношения до уровня, которого не наблюдалось со времен их конфликта в Овальном кабинете в феврале 2025 года", - пишет издание.
Ранее британский журнал Spectator отметил, что испорченные отношения, возможно, уже не восстановить.
В свою очередь, политолог Денис Денисов в беседе с "Известиями" отметил, что обострение отношений между Вашингтоном
и Киевом
может усилить внутриполитическую напряженность на Украине
.
"Нынешнее охлаждение американо-украинских отношений - безусловно, важный фактор, который может способствовать завершению конфликта", - сказал Денисов.
Трамп 10 октября заявил журналистам, что Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как заявил президент США
в понедельник, Зеленский должен не говорить об урегулировании, а заниматься им.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.