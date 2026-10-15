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Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ
Капитан танкера DF Peak, задержанного французскими ВМС в Индийском океане, - гражданин КНР, он помещен под стражу, сообщила в четверг газета Telegraph со... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:23+0300
2026-10-15T17:23+0300
мировая экономика
китай
франция
бенин
эммануэль макрон
александр грушко
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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Капитан танкера DF Peak, задержанного французскими ВМС в Индийском океане, - гражданин КНР, он помещен под стражу, сообщила в четверг газета Telegraph со ссылкой на прокуратуру. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина. "Капитан танкера DF Peak, имеющий гражданство Китая… был в четверг помещен под стражу по прибытии задержанного судна на Реюньон", - говорится в статье. По заявлению прокуратуры, капитан был задержан из-за непредоставления подтверждений государственной принадлежности танкера в ходе проверки в море. Ему может грозить два года лишения свободы, штраф в размере 300 тысяч евро и конфискация судна, пишет издание. Остальные 20 членов экипажа остаются на борту, среди них – граждане Индонезии, Мьянмы и КНР, сообщает газета. В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российских граждан на задержанном Францией танкере DF Peak нет. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств - пиратство и морской разбой, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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мировая экономика, китай, франция, бенин, эммануэль макрон, александр грушко, мид рф
Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, БЕНИН, Эммануэль Макрон, Александр Грушко, МИД РФ
17:23 15.10.2026
 
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ

Telegraph: капитан задержанного Францией танкера DF Peak — гражданин КНР

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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Капитан танкера DF Peak, задержанного французскими ВМС в Индийском океане, - гражданин КНР, он помещен под стражу, сообщила в четверг газета Telegraph со ссылкой на прокуратуру.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина.
"Капитан танкера DF Peak, имеющий гражданство Китая… был в четверг помещен под стражу по прибытии задержанного судна на Реюньон", - говорится в статье.
По заявлению прокуратуры, капитан был задержан из-за непредоставления подтверждений государственной принадлежности танкера в ходе проверки в море. Ему может грозить два года лишения свободы, штраф в размере 300 тысяч евро и конфискация судна, пишет издание.
Остальные 20 членов экипажа остаются на борту, среди них – граждане Индонезии, Мьянмы и КНР, сообщает газета.
В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российских граждан на задержанном Францией танкере DF Peak нет. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств - пиратство и морской разбой, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
 
Мировая экономикаКИТАЙФРАНЦИЯБЕНИНЭммануэль МакронАлександр ГрушкоМИД РФ
 
 
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