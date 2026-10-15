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Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ
Капитан танкера DF Peak, задержанного французскими ВМС в Индийском океане, - гражданин КНР, он помещен под стражу, сообщила в четверг газета Telegraph со... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:23+0300
2026-10-15T17:23+0300
2026-10-15T17:23+0300
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ПАРИЖ, 15 окт - ПРАЙМ. Капитан танкера DF Peak, задержанного французскими ВМС в Индийском океане, - гражданин КНР, он помещен под стражу, сообщила в четверг газета Telegraph со ссылкой на прокуратуру. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak под флагом Бенина. "Капитан танкера DF Peak, имеющий гражданство Китая… был в четверг помещен под стражу по прибытии задержанного судна на Реюньон", - говорится в статье. По заявлению прокуратуры, капитан был задержан из-за непредоставления подтверждений государственной принадлежности танкера в ходе проверки в море. Ему может грозить два года лишения свободы, штраф в размере 300 тысяч евро и конфискация судна, пишет издание. Остальные 20 членов экипажа остаются на борту, среди них – граждане Индонезии, Мьянмы и КНР, сообщает газета. В четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российских граждан на задержанном Францией танкере DF Peak нет. Задержания Францией танкеров под флагами различных государств - пиратство и морской разбой, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
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мировая экономика, китай, франция, бенин, эммануэль макрон, александр грушко, мид рф
Мировая экономика, КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, БЕНИН, Эммануэль Макрон, Александр Грушко, МИД РФ
Капитан танкера DF Peak оказался гражданином Китая, пишут СМИ
Telegraph: капитан задержанного Францией танкера DF Peak — гражданин КНР