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"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей
"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Согаз" взыскал 110 миллионов рублей с сети магазинов "Книжный лабиринт", по вине которой в прошлом году... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:55+0300
2026-10-15T17:55+0300
бизнес
россия
согаз
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Согаз" взыскал 110 миллионов рублей с сети магазинов "Книжный лабиринт", по вине которой в прошлом году случился пожар в торговом центре "Астор" в Ростове-на-Дону, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Книжный ритейлер арендовал в "Асторе" помещения, а на фасаде торгового центра была размещена его светящаяся рекламная конструкция - вывеска длиной 6 метров и шириной почти один метр. В марте 2025 года произошло возгорание наружных панелей ТЦ "Астор" с последующим распространением на соседний многоквартирный дом. Экспертиза установила, что очаг пожара находился в месте расположения вывески "Книжный лабиринт", а причиной стало короткое замыкание электропроводки светового панно. Арендатора признали виновным в нарушении противопожарных правил. "Согаз" возместил своему клиенту - собственнику торгового центра - около 64 миллионов рублей ущерба имуществу и около 50 миллионов рублей ущерба от вынужденного простоя. С учетом франшизы страховое возмещение составило 110 миллионов рублей, говорится в судебном акте. Суд полностью удовлетворил иск страховщика к "Книжному лабиринту", взыскав с него всю эту сумму как с виновника происшествия. "Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.
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192
40
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бизнес, россия, согаз
Бизнес, РОССИЯ, Согаз
17:55 15.10.2026
 
"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей

Суд взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей по иску "Согаза"

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Согаз" взыскал 110 миллионов рублей с сети магазинов "Книжный лабиринт", по вине которой в прошлом году случился пожар в торговом центре "Астор" в Ростове-на-Дону, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Книжный ритейлер арендовал в "Асторе" помещения, а на фасаде торгового центра была размещена его светящаяся рекламная конструкция - вывеска длиной 6 метров и шириной почти один метр.
В марте 2025 года произошло возгорание наружных панелей ТЦ "Астор" с последующим распространением на соседний многоквартирный дом. Экспертиза установила, что очаг пожара находился в месте расположения вывески "Книжный лабиринт", а причиной стало короткое замыкание электропроводки светового панно. Арендатора признали виновным в нарушении противопожарных правил.
"Согаз" возместил своему клиенту - собственнику торгового центра - около 64 миллионов рублей ущерба имуществу и около 50 миллионов рублей ущерба от вынужденного простоя.
С учетом франшизы страховое возмещение составило 110 миллионов рублей, говорится в судебном акте. Суд полностью удовлетворил иск страховщика к "Книжному лабиринту", взыскав с него всю эту сумму как с виновника происшествия.
"Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.
 
БизнесРОССИЯСогаз
 
 
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