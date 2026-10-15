https://1prime.ru/20261015/sogaz-874296860.html

"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей

"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Согаз" взыскал с "Книжного лабиринта" 110 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Согаз" взыскал 110 миллионов рублей с сети магазинов "Книжный лабиринт", по вине которой в прошлом году... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:55+0300

2026-10-15T17:55+0300

2026-10-15T17:55+0300

бизнес

россия

согаз

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску страховой компании "Согаз" взыскал 110 миллионов рублей с сети магазинов "Книжный лабиринт", по вине которой в прошлом году случился пожар в торговом центре "Астор" в Ростове-на-Дону, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Книжный ритейлер арендовал в "Асторе" помещения, а на фасаде торгового центра была размещена его светящаяся рекламная конструкция - вывеска длиной 6 метров и шириной почти один метр. В марте 2025 года произошло возгорание наружных панелей ТЦ "Астор" с последующим распространением на соседний многоквартирный дом. Экспертиза установила, что очаг пожара находился в месте расположения вывески "Книжный лабиринт", а причиной стало короткое замыкание электропроводки светового панно. Арендатора признали виновным в нарушении противопожарных правил. "Согаз" возместил своему клиенту - собственнику торгового центра - около 64 миллионов рублей ущерба имуществу и около 50 миллионов рублей ущерба от вынужденного простоя. С учетом франшизы страховое возмещение составило 110 миллионов рублей, говорится в судебном акте. Суд полностью удовлетворил иск страховщика к "Книжному лабиринту", взыскав с него всю эту сумму как с виновника происшествия. "Согаз" - головная компания одноименной страховой группы, предлагает программы страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности, в том числе для системообразующих российских корпораций и их работников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, согаз