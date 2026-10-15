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Совет Госдумы дал дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям
Совет Госдумы дал дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям - 15.10.2026, ПРАЙМ
Совет Госдумы дал дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям
Совет Госдумы принял решение дать дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям при рассмотрении законопроектов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:18+0300
2026-10-15T14:18+0300
2026-10-15T14:18+0300
общество
россия
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Совет Госдумы принял решение дать дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям при рассмотрении законопроектов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Договорились (на Совете Госдумы - ред.) о том, чтобы статус комитета-соисполнителя был наполнен дополнительным содержанием. Чтобы при рассмотрении любого профильного вопроса у нас, если комитет-соисполнитель считает возможным также подключиться к работе, он мог бы не только рассматривать эти вопросы, но и выносить предложения", - сказал Володин на пленарном заседании.
Председатель Госдумы отметил важность того, чтобы профильный комитет озвучивал публично предложения и заключения комитета-соисполнителя как по итогам подготовки законопроекта к первому чтению, так и ко второму.
"Потому что у нас как бывает? Профильный комитет, он видит решение по-своему. А мнение комитета-соисполнителя игнорирует. Нам важно, чтобы депутатам мнение комитета-соисполнителя было доведено", - подчеркнул Володин.
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общество , россия, вячеслав володин, госдума
Общество , РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
Совет Госдумы дал дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям
Совет Госдумы принял решение дать дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Совет Госдумы принял решение дать дополнительные полномочия комитетам-соисполнителям при рассмотрении законопроектов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Договорились (на Совете Госдумы - ред.) о том, чтобы статус комитета-соисполнителя был наполнен дополнительным содержанием. Чтобы при рассмотрении любого профильного вопроса у нас, если комитет-соисполнитель считает возможным также подключиться к работе, он мог бы не только рассматривать эти вопросы, но и выносить предложения", - сказал Володин на пленарном заседании.
Председатель Госдумы отметил важность того, чтобы профильный комитет озвучивал публично предложения и заключения комитета-соисполнителя как по итогам подготовки законопроекта к первому чтению, так и ко второму.
"Потому что у нас как бывает? Профильный комитет, он видит решение по-своему. А мнение комитета-соисполнителя игнорирует. Нам важно, чтобы депутатам мнение комитета-соисполнителя было доведено", - подчеркнул Володин.