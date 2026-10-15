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США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли - 15.10.2026, ПРАЙМ
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США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли
США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли - 15.10.2026, ПРАЙМ
США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли
США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли, основные вопросы уже решены, заявил посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:51+0300
2026-10-15T10:51+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли, основные вопросы уже решены, заявил посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор. "Мы движемся к этому. Я уверен, что у нас будет сделка по торговле… Мы очень близки к ее заключению… Крупные вопросы решены", - сказал он на форуме новой экономики, организованном агентством Блумберг. Его выступление транслировалось на платформе Youtube. По словам дипломата, это "очень сложная торговая сделка". "Я присутствовал на многих этих переговорах о торговле с (торговым представителем США – ред.) Гриром и индийским министром (торговли и промышленности Пиюшем – ред.) Гоялом. Они в буквальном смысле обсуждают проценты конкретных видов продукции. То есть вплоть до такого рода деталей", - рассказал Гор. Индия остается одной из немногих крупных стран, с которой торговое соглашение еще не подписано, при этом страна имеет многомиллиардный профицит в торговле с США.
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мировая экономика, россия, сша, индия, youtube
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ИНДИЯ, YouTube
10:51 15.10.2026
 
США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли

Посол Гор: США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. США и Индия близки к достижению договоренностей в сфере торговли, основные вопросы уже решены, заявил посол Соединенных Штатов в Индии Серджио Гор.
"Мы движемся к этому. Я уверен, что у нас будет сделка по торговле… Мы очень близки к ее заключению… Крупные вопросы решены", - сказал он на форуме новой экономики, организованном агентством Блумберг.
Его выступление транслировалось на платформе Youtube.
По словам дипломата, это "очень сложная торговая сделка".
"Я присутствовал на многих этих переговорах о торговле с (торговым представителем США – ред.) Гриром и индийским министром (торговли и промышленности Пиюшем – ред.) Гоялом. Они в буквальном смысле обсуждают проценты конкретных видов продукции. То есть вплоть до такого рода деталей", - рассказал Гор.
Индия остается одной из немногих крупных стран, с которой торговое соглашение еще не подписано, при этом страна имеет многомиллиардный профицит в торговле с США.
 
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